iPhone 14 Pro (Max)-productie én voorraad langzaam weer op peil

De iPhone 14 Pro (Max)-productie is bijna weer op peil. Maar wanneer is de voorraad aangevuld en hoe gaat Apple dit in de toekomst voorkomen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lange levertijden iPhone 14 Pro

Foxconn, ‘s werelds grootste iPhone-fabrikant in de Chinese stad Zhengzhou, was de afgelopen maanden vaak in het nieuws. Het bedrijf had geruime tijd last van de extreem strenge coronamaatregelen in China en de fabriek moest zelfs helemaal op slot.

Deze lockdown leidde tot slechte leefomstandigheden bij de medewerkers van de Foxconn-fabriek. Dit in combinatie met het niet uitkeren van een beloofde bonus zorgde voor rellen onder de werknemers van de Apple-fabrikant. Dit zorgde ervoor dat de levertijden voor de toestellen flink opliepen.

Apple hervat productie in Zhengzhou

De laatste rapporten vertellen ons dat de productie in november ongeveer een derde lager lag dan gepland. Deze sterk verlaagde productie leidde tot een tekort van meer dan 6 miljoen iPhone 14 Pro (Max)-toestellen. Foxconn gaf eerder aan dat ze van plan zijn om deze achterstand begin 2023 weggewerkt te hebben.

De fabrikant lijkt deze uitspraak na te komen, want de iPhone 14 Pro-productie is bijna teruggebracht naar het normale niveau. Volgens de laatste geruchten is de iPhone 14 Pro (Max)-productie weer op 70 procent van het normale niveau. Met het terugbrengen van de rust in de iPhone-fabriek zijn de grootste productieproblemen dus verholpen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat betekent dit voor de levertijden van de iPhone 14 Pro?

Dit is natuurlijk goed nieuws voor de levertijden van de iPhone 14 Pro, deze nemen langzaam maar zeker af. Waar de levertijd voor kerst nog meer dan drie weken was, heb je nu een nieuwe iPhone 14 Pro na ongeveer twee weken binnen.

De verwachting is dat de levertijd aan het einde van deze maand nog korter is. De vraag naar de iPhone 14 Pro is na de feestdagen afgenomen en de productie is juist toegenomen. Hierdoor kan Apple de achterstanden sneller wegwerken. Zo hoef je straks niet meer weken op je nieuwe iPhone te wachten.

Apple gaat productie spreiden over fabrieken

Apple heeft al aangegeven de productie te spreiden over meerdere fabrieken in verschillende landen, om zo minder kwetsbaar te zijn voor bijvoorbeeld lokale coronamaatregelen. Hetzelfde geldt voor de productie van chips: ook dit wordt voortaan in meerdere landen gedaan. Door de productie te spreiden is de kans kleiner dat er in de toekomst nog eens zulke lange levertijden ontstaan.

iPhone 14 Pro kopen? Check de beste prijzen

Wil je de iPhone 14 Pro (Max) kopen? Check dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.