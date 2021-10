‘iPhone 14 Pro krijgt variant met 2 terabyte aan opslagruimte’

Vind je de 1 terabyte-variant van de iPhone 13 Pro overkill? Houd je dan maar even stevig vast: de iPhone 14 Pro gaat die hoeveelheid wellicht verdubbelen.

Gerucht: iPhone 13 Pro verkrijgbaar met 2 terabyte aan opslagruimte

Apps, foto’s en video’s worden ieder jaar groter. Apple wil ruimtegebrek maar al te graag voor zijn; dat blijkt aan de 1 terabyte-variant van de iPhone 13 Pro. Met de iPhone 14 Pro doet Apple er volgens DigiTimes en MyDrivers nog een schepje bovenop. Het toestel krijgt volgens beide bronnen een variant met 2 terabyte aan opslagruimte.

Iedereen heeft natuurlijk liever te veel dan te weinig opslagruimte. 2 terabyte klinkt ons echter wel als heel erg overdreven in de oren. Met de komst van ProRes-video’s is het echter zo gek nog niet. 1 minuut aan 4K-ProRes-video neemt namelijk al zo’n 5,3 gigabyte in beslag. Heb je 1 uur aan materiaal? Dan heb je maar liefst 318 gigabyte nodig.

Een 2 terabyte-iPhone is logischerwijs niet voor iedereen bedoeld. De kans is groot dat Apple haar ProRes-video en andere camerafeatures de komende jaren steeds verder gaat verbeteren. 2 terabyte aan opslagruimte komt zeker van pas voor de creators onder ons; creatievelingen die de hele dag allerlei beelden vastleggen met hun iPhones.

Meer over de iPhone 14

De iPhone 13 is pas een week te koop in Nederland, maar de iPhone 14 is alweer regelmatig in het nieuws. Volgens bekende lekker Ming-Chi Kuo laat Apple de notch (de inkeping bovenaan het scherm) waarschijnlijk vallen op de iPhone. Kuo noemt het nieuwe design een ‘hole-punch’. Het is vergelijkbaar met het kleine cameragaatje dat je op veel Android-toestellen ziet.

Verder stopt Apple waarschijnlijk met de mini-variant van de iPhone. De iPhone 13 mini zal de laatste zijn soort zijn. De focus zal daarentegen liggen op een nieuwe ‘iPhone 14 Max’, met een 6,7 inch-scherm. Dit betekent dat de nieuwe line-up bestaat uit een standaard iPhone, een iPhone Max en twee iPhone Pro-toestellen.

