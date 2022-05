‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt ietsje groter scherm dan voorganger’

De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max krijgen dit najaar mogelijk een groter scherm dan hun voorgangers. Waarschijnlijk heb je wel een loep nodig om het te zien, want de verschillen zijn erg klein.

‘Groter scherm voor iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max krijgen net als hun voorgangers een display van afgerond 6,1 en 6,7 inch. Toch zijn de schermen waarschijnlijk iets groter dan die van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

De betrouwbare insider Ross Young zegt dat het scherm van de iPhone 14 Pro 6,12 inch groot zal zijn. Op de 13 Pro is dat nog 6,06 inch. De iPhone 14 Pro Max heeft straks een scherm van 6,69 inch. Dat is 0,01 inch groter dan de 13 Pro Max. Het verschil zul je zeker op de Max vermoedelijk niet zien, maar het geeft wel aan dat Apple het ontwerp van zijn smartphones onder handen neemt.

De verschillen zijn volgens Young namelijk het resultaat van een nieuw design. De randen van de iPhone 14 Pro worden dunner en bovendien verdwijnt de notch. In plaats daarvan krijgen we een controversieel design met twee gaatjes in het scherm. Als gevolg daarvan groeien de displays dus een beetje.

Dit weten we al over de iPhone 14 Pro (Max)

Naast een nieuw ontwerp krijgen de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max nog veel meer verbeteringen. Zo geeft Apple de smartphones een 48 megapixelcamera, die ook 8K-video mogelijk maakt. Bovendien zou de selfiecamera eindelijk over autofocus beschikken. Vanzelfsprekend draaien de telefoons op een snellere A16-chip. Daarnaast krijgt de iPhone 14 Pro het meeste RAM-geheugen in een iPhone ooit.

