iPhone 14: waarom jij straks voor de Pro-versie moet gaan

De iPhone 11, 12 en 13 zijn bijna net zo goed als hun Pro-broers, maar veel goedkoper. Ze waren dan ook de populairste iPhones van de afgelopen jaren. Bij de iPhone 14 is dit straks een ander verhaal, want de verschillen tussen de reguliere versie en het Pro-model worden groter dan ooit.

iPhone 14 versus iPhone 14 Pro

De iPhone 14-serie komt in september uit, maar dankzij betrouwbare geruchten weten we de belangrijkste details al. Opnieuw verschijnen er vier versies. Er zijn twee reguliere versies (de iPhone 14 en iPhone 14 Max), maar de echte paradepaardjes heten de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

In de afgelopen jaren zagen we de Pro-iPhones als een overbodige luxe. Je betaalde zo’n 250 euro meer voor functies die je waarschijnlijk niet nodig hebt. Die extra cameralens (een telelens) is leuk, maar je kunt makkelijk zonder. En het ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro oogt soepel, maar als je nooit een smartphone met een scherm van 120 Hz hebt gehad, mis je niets.

Overeenkomsten waren er te over. Het design van de iPhone 12 en 13 oogt net zo eigentijds als de Pro-varianten. De ultragroothoeklens, groothoeklens en selfiecamera zijn (bijna) net zo goed als die van zijn duurdere broers. En aan de binnenkant is de reguliere iPhone uitgerust met exact dezelfde processor als de Pro-varianten.

Grote verschillen

Hoe anders wordt dat bij de iPhone 14-serie, die Apple dit najaar uit de doeken doet. Als het gaat om het design, de camera en zelfs de processor zijn er in tegenstelling tot nu grote verschillen:

1. Design

De iPhone 13 verschilde nauwelijks van zijn voorganger – alleen de inkeping (notch) werd iets kleiner. Bij de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max lijkt Apple zelfs helemaal niet te sleutelen aan het ontwerp.

Bij de iPhone 14 Pro (Max) doet Apple wel een opvallende aanpassing. Voor het eerst verdwijnt de inkeping, die we al kennen sinds de iPhone X uit 2017. Die maakt plaats voor twee uitsparingen. In de ronde vinden we de selfiecamera terug, in de pil-vormige de onderdelen voor Face ID.

2. Camera

Volgens geruchten krijgt de reguliere iPhone 14 (Max) een verbeterde ultragroothoeklens. Het is een lens met autofocus en een diafragma van ƒ/1.8, 6P. Bij de iPhone 14 Pro gaat de ultragroothoeklens er ook op vooruit.

Wat de iPhone 14 Pro daarnaast ook krijgt, is een spectaculaire groothoeklens. Die schiet plaatjes van 48 megapixels – een flinke verbetering ten opzichte van de 12 MP-camera van nu. Met de lens wordt het ook mogelijk om video’s in 8K op te nemen. Bij de reguliere iPhone 14 verandert de groothoeklens niet. Daar schiet je dus nog steeds foto’s van maximaal 12 megapixels mee.

3. Processor

Bij een nieuwe iPhone hoort een nieuwe processor, maar voor de iPhone 14 (Max) gaat die regel niet op. Volgens de zeer betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen de reguliere modellen dezelfde A15 Bionic-processor als de iPhone 13 (mini) heeft.

Dit zou Apple doen om voor extra onderscheid te zorgen tussen de Pro-iPhones en de standaard modellen. Bij de iPhone 14 Pro (Max) mogen we dus wel een nieuwe chip verwachten: de A16 Bionic. Wel lijkt de reguliere iPhone 14 meer RAM-geheugen te krijgen (6 GB in plaats van 4 GB), dus mogelijk wordt het toestel toch iets krachtiger.

Kiezen voor iPhone 14 Pro of iPhone 13

Dit jaar maakt Apple het veel verleidelijker om voor het meest geavanceerde toestel te kiezen: de iPhone 14 Pro. Die kost vermoedelijk net als de 13 Pro 1159 euro. Voor de grotere iPhone 14 Pro Max moet je minimaal 1259 euro neerleggen.

Als de geruchten kloppen en de prijzen gelijk blijven, raden we de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max af. Ze verschillen nauwelijks van hun voorganger. En ze zijn een stuk duurder, want als de nieuwe iPhones uit zijn, komen er voor de iPhone 13 en iPhone 13 mini flinke prijsverlagingen. Vind je de iPhone 14 Pro (Max) te prijzig, overweeg dan om de iPhone 13 of iPhone 13 mini te kiezen.

