iPhone 14 Pro kopen voor Kerstmis? Hier kun je hem nog vinden

De iPhone 14 Pro-voorraden beginnen nu toch echt op te raken. Wil je toch nog een iPhone 14 Pro voor Kerstmis? iPhoned vertelt waar je hem nu nog kunt kopen. Zorg er wel voor dat je er snel bij bent!

iPhone 14 Pro voor Kerstmis: hier is hij nog te koop

De kerstdagen komen eraan en het overgrote deel van Nederland is al begonnen met het kopen van de cadeautjes. Dit jaar valt de iPhone 14 Pro goed in de smaak, want de levertijden zijn al flink opgelopen. Op veel plekken is de populaire smartphone al uitverkocht.

Toch zijn er nog een paar winkels die het toestel verkopen. Zo kun je toch nog voor Kerstmis in het bezit komen van een iPhone 14 Pro. Je moet alleen niet al te kieskeurig zijn met de kleur of de opslag. iPhoned vertelt je waar je de iPhone 14 Pro nu nog kunt krijgen, zodat je hem op tijd hebt!

Op dit moment is de iPhone 14 Pro te koop bij Otto met een levertijd van 3-5 werkdagen. Je hebt dan je iPhone 14 Pro ruimschoots voor Kerstmis binnen. Alleen de kleur Deep purple is nog beschikbaar met een opslag van 128GB (voor 1299 euro). Let op: wees er wel snel bij want OP = OP.

iPhone kopen: hier vind je de beste prijs

Hoef je niet per se voor Kerstmis een iPhone 14 Pro? Maar wil je simpelweg niet teveel betalen voor een iPhone? Check dan de iPhoned-prijsvergelijker! Hier vind je alle beste prijzen op een rij.

Wil je liever een iPhone 14 Pro Max of misschien een iPhone 13? Vul hieronder in welke iPhone je zoekt en onze keuzehulp gaat voor je aan de slag! Klik aansluitend op de knop ‘Bekijk de beste prijs’ en je weet meteen waar je geselecteerde iPhone het goedkoopst is.

