‘iPhone 14 Pro krijgt rondere hoeken dan iPhone 13 Pro’

De iPhone 14 Pro krijgt rondere hoeken om mee te bewegen met de vormen van zijn grotere cameramodule. Dat is te zien op nieuwe renders van het toestel.

Gerucht: hoeken van iPhone 14 Pro worden ronder

De hoeken van de iPhone 14 Pro zijn nog ronder dan voorheen. Ian Zelbo, die bekend staat om zijn renders van Apple-producten, liet het nieuwe ontwerp zien. De hoeken worden ronder zodat ze matchen met de cameramodule op de achterkant van het toestel. De iPhone 14 Pro krijgt namelijk nóg grotere lenzen dan zijn voorganger, de iPhone 13 Pro. De hoeken van de iPhone 14 Pro Max zouden echter gelijk blijven – wellicht omdat het toestel een stuk groter is dan de reguliere 14 Pro.

Apple heeft grote camera-upgrades voor ons in petto. Zo zou de resolutie omhoog gaan naar maar liefst 48 megapixel. Ook groeit de sensor met 57 procent. Alle iPhone-camera’s sinds 2015 hebben een resolutie van 12 megapixel. Hoewel Apple deze camera’s jaarlijks verbetert op het gebied van lichtgevoeligheid en kleurweergave, blijft de resolutie nu al jaren gelijk.

iPhone 14 Pro (links) en iPhone 13 Pro (rechts)

Door de rondere hoeken wordt ook het scherm van de iPhone wat ronder. Dit gebeurde al eerder, toen Apple de overstap maakte van de iPhone 11 naar de iPhone 12. Heel opvallend zijn de rondere hoeken van de iPhone 14 Pro waarschijnlijk niet. Hoesjes van je iPhone 13 zul je echter niet meer kunnen gebruiken.

Meer over Apples volgende Pro-smartphone

We moeten nog zo’n vijf maanden geduld hebben voor we de iPhone 14-serie voor het eerst (officieel) gaan zien. Toch weten we al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Zo krijgen de Pro-modellen waarschijnlijk een nieuw ontwerp met twee gaatjes in het scherm. Dit is dan ook het jaar dat we afscheid nemen van de controversiële notch, die we nu al zo’n vijf jaar lang maar accepteren. Dat geldt in ieder geval voor de Pro-modellen.

De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden het huidige design, inclusief de notch. Er komt helaas geen iPhone 14 mini op de markt. Opvallend genoeg zouden de reguliere iPhone 14-smartphones ook draaien op de ‘oude’ A15-chip van de iPhone 13. De Pro-modellen krijgen een krachtigere A16-processor.

