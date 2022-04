‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt 21 procent grotere camerasensor’

Apple lijkt fotografen ook dit jaar weer te verwennen. De iPhone 14 Pro (Max) krijgt volgens een nieuw gerucht een 21 procent grotere camerasensor. Die moet zorgen voor nog mooiere kiekjes.

‘Grotere camerasensor op iPhone 14 Pro’

Op het Chinese sociale netwerk Weibo zijn een aantal mogelijke cameraspecificaties van de nieuwe iPhones verschenen. Volgens gebruiker Fishing 8 krijgen de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max een camerasensor die 21 procent groter is dan de sensor in de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max. Dat is goed nieuws voor enthousiaste fotografen, want daardoor zullen je foto’s waarschijnlijk meer details bevatten.

De hoofdcamera zou een 1/1.3-inch sensor krijgen. De Google Pixel 6 en 6 Pro gebruiken ook een camerasensor van die afmeting. Omdat een grotere sensor ook een grotere lens vereist, zal het camera-eiland op de iPhone 14 Pro (Max) waarschijnlijk iets groeien.

We nemen deze informatie met een korreltje zout, want ‘Fishing 8’ is geen bekende naam in de Apple-wereld. Toch zou zijn informatie best kunnen kloppen. Hij meldt namelijk ook dat de iPhone 14 Pro een 48 megapixel-camera krijgt. Dat gerucht hebben we inmiddels al een aantal keer voorbij zien komen.

Huidige iPhones hebben een 12 megapixel-sensor. Ondanks de grotere camerasensor worden de individuele pixels van de iPhone 14 Pro daardoor een stuk kleiner. Apple voegt straks waarschijnlijk vier pixels samen tot één om zo een betere beeldkwaliteit te realiseren. De 48 megapixel-sensor zou ook 8K-video mogelijk maken.

Dit weten we al over de iPhone 14-serie

Het duurt nog minimaal vijf maanden voor Apple de iPhone 14-serie presenteert. Toch weten we al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Zo krijgen de Pro-modellen waarschijnlijk een controversieel design met twee gaatjes in het scherm. Die zullen de notch vervangen.

De gewone iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden waarschijnlijk het huidige design. Opvallend genoeg zouden deze modellen ook draaien op de ‘oude’ A15-chip van de iPhone 13. De Pro-modellen krijgen wel een snellere A16-processor.

