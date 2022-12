‘Apple wilde iPhone 14 Pro nóg krachtiger maken, maar stuitte op problemen’

Apple was van plan om de iPhone 14 Pro nóg krachtiger te maken, maar stuitte op problemen met de grafische processor. Dat beweert een bekende techwebsite. Wat ging er mis?

Had de iPhone 14 Pro nóg krachtiger moeten zijn?

Apple staat bekend om zijn snelle smartphonechips. Ook de A16 in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max presteert weer uitstekend. Toch had het bedrijf uit Cupertino nog veel grotere plannen met deze chip. Dat beweert de doorgaans goed geïnformeerde techwebsite The Information.

De ingenieurs van Apple wilden een nieuwe ‘gpu’, oftewel grafische processor toevoegen aan de A16. Die had onder andere voor meer realisme in games moeten zorgen. Pas heel laat in het ontwikkelingsproces kwamen er problemen aan het licht. De gpu bleek veel stroom te slurpen, waardoor de batterijduur van de nieuwe iPhones flink tegenviel. Ook werden de smartphones te warm.

Apple besloot vervolgens om deze gpu helemaal te schrappen en terug te vallen op het exemplaar van de A15. Deze werd alleen lichtjes aangepast. Daarom is de iPhone 14 Pro (Max) op grafisch gebied nauwelijks krachtiger dan de iPhone 13 Pro (Max). Apple was tijdens de presentatie van de iPhone 14 Pro ook opvallend stil over verbeteringen op dit vlak.

Rommelt het bij Apple?

Dit soort fouten zijn we niet gewend van Apple. The Information schrijft dat de techreus sowieso steeds meer moeite heeft om zijn chips elk jaar weer te verbeteren. Veel topingenieurs hebben het bedrijf de laatste jaren verlaten, omdat ze voor zichzelf willen beginnen. Apple zou het overgebleven personeel zelfs waarschuwen dat dit soort start-ups in de meeste gevallen niet succesvol zijn. Zo hoopt men een verdere leegloop te voorkomen.

