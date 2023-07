iPhone 14 pro in prijs gedaald: hier haal je hem nu flink goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit een goed moment om er een te kopen. De iPhone 14 Pro is bij sommige webshops nu goedkoper dan ooit!

iPhone 14 Pro: goedkoper dan ooit

De zwarte iPhone 14 Pro (128 GB) is op dit moment het goedkoopst bij Amazon.nl. Daar kost hij nu 1067,80 euro. De adviesprijs van het toestel is normaal 1326 euro en dat betaal je ook als je deze iPhone bij Apple koopt. Je krijgt dus 19 procent korting (ongeveer 258 euro).

Het toestel is ook bij MediaMarkt goedkoper, maar daar is de korting een stuk minder. Je betaalt hier dan 1199 euro voor de iPhone 14 Pro. Het maakt daarbij niet uit welke kleur je kiest.

Wanneer je de iPhone 14 Pro wilt kopen moet je er wel snel bij zijn. Voor deze aanbiedingen moet je rekening houden met OP = OP. Ook kunnen de prijzen regelmatig fluctueren, dus soms loont het om op een ander moment nog een keer de prijzen te checken.

Ben je te laat en is de aanbieding weg? Geen probleem. In onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker weet je meteen waar op dit moment de smartphone goedkoper te krijgen is.

Dit is de iPhone 14 Pro in het kort

Het is leuk dat je de iPhone 14 Pro nu goedkoper kunt krijgen, maar wat is er eigenlijk nieuw aan deze smartphone? Dit zijn de belangrijkste functies van de iPhone 14 Pro!

Chip en accuduur

Met de iPhone 14 Pro haal je de krachtigste Apple-smartphone van dit moment in huis. Dankzij de A16 Bionic-chip is deze telefoon ongeveer 10 tot 17 procent sneller dan zijn voorganger de iPhone 13 Pro. Verder heeft de iPhone 14 Pro een scherm van 6,1 inch en een 3200 mAh-accu. Apple geeft aan dat je tot 23 uur video kan afspelen met één acculading.

Vloeiend scherm mét always-on

Daarnaast is het scherm van de iPhone 14 Pro echt mooi: het is een Super Retina XDR-display met Promotion. Wat houdt dat in? De verversingssnelheid van het scherm past zich aan aan wat er op dat moment op je scherm te zien is.

Dit zorgt niet alleen voor een langere batterijduur, maar ook voor soepel(er) scrollen in apps en games. Daarnaast heeft de iPhone 14 Pro een always-on scherm. Hiermee zie je nog steeds de tijd (en naar wens een paar widgets) als je de iPhone vergrendeld hebt.

Geen notch, maar wel een Dynamic Island

Wat ook opvalt is dat Apple eindelijk afscheid heeft genomen van de notch. In plaats daarvan vinden we nu het Dynamic Island. Op het Dynamic Island bedien je jouw favoriete apps en zie je welke berichten er op je iPhone binnenkomen. Dit nieuwe balkje kan zelfs van vorm veranderen, zoals je hieronder kunt zien.

Kleuren en opslag

De iPhone 14 Pro is verkrijgbaar in verschillende geheugenvarianten: 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Daarnaast heb je de keuze uit de kleuren goud, dieppaars, zilver en spacegrijs. Op dit moment is de zwarte (spacegrijs) iPhone 14 Pro met 128 GB goedkoper dan de rest bij Amazon.nl.

Wil je altijd zo snel mogelijk weten wanneer de iPhone 14 Pro (of een andere) iPhone goedkoper is? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!