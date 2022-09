3 iPhone 14 (Pro)-geruchten (die stiekem voor de iPhone 15 zijn)

We hebben de afgelopen tijd ontzettend veel geruchten gehoord over de functies van de iPhone 14 Pro. Maar niet alle geruchten blijken ook voor de iPhone 14 (Pro) te zijn. Voor sommige functies moet je op de iPhone 15 wachten.

Geruchten iPhones zijn een warboel aan informatie

Het is ieder jaar hetzelfde liedje: analisten slingeren elke week geruchten over de nieuwe apparaten van Apple de wereld in. Wij proberen daar een kern van waarheid uit te vissen. Nu we bijna zeker weten wat het uiterlijk wordt van de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro en welke specificaties de nieuwe iPhones hebben, durven we ook het een en ander links te laten liggen.

In dit artikel onderscheiden we het kaf van het koren en kom je achter op welke iPhone 14 Pro-geruchten we helaas nog een jaar moeten wachten (tot de iPhone 15). Lees je mee?

iPhone 14 gerucht #1: ‘iPhone 14 Pro krijgt usb-c-aansluiting’

We kregen vaak geruchten op ons bord over een usb-c-poort in de iPhone 14 Pro, het vlaggenschip van Apple uit 2022. Dit zou goed zijn voor de duurzaamheid en je kunt de iPhone zelfs sneller opladen. Helaas is dit iPhone 14-gerucht pas voor de iPhone 15.

Dat de iPhone ooit op usb-c gaat overstappen is wel een zeker. De Europese Unie heeft een wet doorgevoerd waarin staat dat alle apparaten op dit continent verplicht gebruik moeten maken van een usb-c-poort. Bovendien was de befaamde Lightning-poort van Apple eigenlijk al ‘over datum‘.

iPhone 14 Pro-gerucht #2: ‘Titanium frame voor Pro-modellen’

Volgens enkele geruchten zou de iPhone 14 Pro een titanium behuizing krijgen. Nu bestaat de behuizing van de iPhone nog uit roestvrij staal. Het grote voordeel van titanium als chassis is dat het zowel sterker als lichter is. Daarnaast zorgt het voor minder krassen.

Hoewel de geruchten wél melden dat Apple dit materiaal heeft uitgeprobeerd, blijkt het in realiteit te duur. En dat zou je toch ook niet willen? Een nóg duurdere iPhone? Daarom blijft Apple ondanks de voordelen van titanium een roestvrijstalen frame gebruiken voor de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro-gerucht #3: ‘Face ID onder het scherm’

Beeldschermanalist Ross Young suggereerde in september 2021 dat de iPhone 14 Pro de eerste Apple smartphone ging worden met Face ID onder het scherm. De geruchten dat de notch (de inkeping bij de front-camera) zou gaan verdwijnen zorgde voor veel verwarring over de plek van Face ID.

Twitter-leaker dylandkt beweerde dat de iPhone 14 Pro een kleine pilvormige camera-uitsparing zou krijgen. Dit gedeelte blijkt te kloppen. Face ID zou dan onder het scherm worden verplaatst. Volgens nieuwe geruchten komt deze ‘verwachte iPhone 14-feature’ pas rond 2026 in een iPhone.

Wat verwachten we wel van de iPhone 14

Natuurlijk zijn er veel meer zaken die we al wél weten over de iPhone 14-serie. Zo komt er naast de gewone iPhone 14 niet een mini-versie, maar juist een iPhone met een groter display. We weten nu ook de naam van deze telefoon: de iPhone 14 Plus. Het design en de functies lijken echter sterk op die van de iPhone 13.

Bij de iPhone 14 Pro (Max) zie je wel veel verschillen met de voorgangers. De belangrijkste functies zie je terug aan de voorkant. De notch gaat namelijk verdwijnen. In plaats daarvan krijg je meer scherm en een camera-gaatje. Daarnaast heeft de hoofdcamera aan de achterkant de meeste aandacht gekregen. Deze heeft nu 48 megapixels en kan dus nóg scherpere foto’s maken.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 14-event. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.