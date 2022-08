‘Gaatjes in scherm iPhone 14 Pro smelten samen tot één pilvormige uitsnede’￼

We hebben al veel gelezen over de twee controversiële gaatjes in het scherm van de iPhone 14 Pro (Max). Volgens een nieuw gerucht smelten deze samen tot één pilvormige uitsnede wanneer het scherm aanstaat.

‘Toch één lange uitsnede in scherm iPhone 14 Pro’

Met de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max neemt Apple afscheid van de notch. In plaats daarvan krijgt het scherm twee gaatjes om de selfiecamera en sensoren voor Face ID in onder te brengen. Er is veel rumoer over dit nieuwe ontwerp omdat het er wat vreemd en vooral onsymmetrisch uitziet.

Volgens een nieuw gerucht van MacRumors zou Apple daar iets op bedacht hebben. Wanneer het scherm van de iPhone 14 Pro (Max) aanstaat zouden de gaatjes samensmelten tot één pilvormige uitsnede. De pixels tussen de gaatjes worden dus softwarematig uitgeschakeld.

Je kunt je afvragen waarom Apple dan niet gewoon heeft gekozen voor een grotere fysieke uitsnede. Volgens de bron van MacRumors wil het bedrijf wat visuele trucjes uithalen met de gaatjes. Ze zouden breder kunnen worden om bepaalde iconen weer te geven en zelfs langer om notificaties te laten zien. We zetten daar echter vraagtekens bij, omdat de notificaties in iOS 16 juist verhuizen naar de onderkant van het scherm. Neem dit gerucht dus met een korrel zeezout.

Dit moet je weten over de iPhone 14 Pro

Apple presenteert de iPhone 14-serie tijdens een speciaal evenement op 7 september. Over de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max is al veel bekend. Zo draaien de smartphones op de gloednieuwe A16-chip, krijgen ze een nieuwe 48 megapixel-camera én een betere ultragroothoeklens. Ook de kleuren van de iPhone 14 Pro (Max) zijn inmiddels gelekt.

