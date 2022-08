4 features van de iPhone 14 Pro die we op de 13 Pro al wilden

Op 7 september wordt de nieuwe iPhone 14 Pro aangekondigd en je mag flink wat nieuwe features verwachten. Veel daarvan hadden we al graag op de iPhone 13 Pro gezien. Maar geduld is een schone zaak. Het lange wachten wordt eindelijk beloond!

1. Design

Om te beginnen is het design van de Pro-modellen aangepast. Voor het eerst sinds 2017 hebben de Pro-modellen van Apple géén notch aan de bovenkant van het scherm. In plaats daarvan zitten er twee uitsparingen in het scherm. Links een pilvormige uitsparing met daarin de selfiecamera. Daarnaast een dot projector, die nodig is voor Face ID. Apple was aanvankelijk van plan Face ID onder het scherm te verwerken, maar daar is de techniek nog niet klaar voor.

Bij de goedkopere iPhone 14 (Max) heeft Apple overigens vrijwel niets veranderd aan het ontwerp. Daar vind je dus gewoon de vertrouwde notch zoals de voorganger heeft.

2. Camera met meer megapixels

Al jarenlang houdt Apple vast aan camera’s met 12 megapixel. En hoewel hoger niet per se beter is, kun je bij de iPhone 14 Pro een hoofdcamera verwachten met maar liefst 48 megapixel. Bij goede lichtomstandigheden is dat zeker een verbetering. Je foto’s bevatten dan namelijk heel wat meer details.

Het nadeel van zo veel megapixels, is dat de pixels kleiner zijn. En dat leidt ertoe dat foto’s in het donker er slechter uitzien. Daarom maakt Apple nu gebruik van pixel binning. Daarbij worden vier pixels softwarematig gecombineerd tot één superpixel, wat de prestaties bij weinig licht op een gelijk niveau houdt.

3. Always-On Display

We gaan er vanuit dat de iPhone 14 Pro een Always-on display krijgt. Met deze functie kan je iPhone in de sluimerstand bepaalde informatie op het scherm weergeven, zonder veel batterij te verbruiken. Hiervoor zitten aanwijzingen in iOS 16. Het is een techniek die we in de Apple Watch al zien sinds de Apple Watch Series 5. Je kunt dan altijd de wijzerplaat zien, zonder dat het horloge veel energie gebruikt. Wat ons betreft is het ook voor de iPhone 14 Pro een nuttige feature.

4. Materiaal en kleur van de behuizing

Iets wat we eveneens al lange tijd bij de Apple Watch zien, maar tot nu toe niet bij de iPhone, is een behuizing van titanium. Het is nog niet duidelijk of dat met de komst van de iPhone 14 Pro gaat veranderen, maar er zijn wel wat geruchten die daarop wijzen. Net als bij de iPhone 13 Pro zouden we dat graag zien, maar eerlijk gezegd hebben we er onze twijfels over …

Wat je daarentegen wel mag verwachten, is een iPhone 14 Pro met een paarse behuizing!

