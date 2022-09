iPhone 14 Pro: Dynamic Island vervangt notch (en zo ziet het eruit)

Een van de opvallendste nieuwe features van de iPhone 14 Pro (Max) is het Dynamic Island. Maar kun je eigenlijk met deze vervanger van de notch? iPhoned vertelt het je!

iPhone 14 Pro (Max): Dynamic Island

Tijdens het Apple-event van september liet Apple de nieuwe iPhone 14 zien. Tijdens de introductie van de normale iPhone 14 bleef veel bij hetzelfde. De nieuwe iPhone 14 is uiteraard leuk, maar toen de iPhone 14 Pro getoond werd viel bij iedereen de mond open van verbazing.

Dat kwam door het nieuwe ‘Dynamic Island’. Dit is het ovale balkje bovenaan het scherm (dat stiekem uit twee gedeeltes bestaat). Dit balkje is de vervanger voor de notch, die je nog wel zien bij de standaard iPhone 14 en de iPhone 14 Plus.

Nou denk je misschien dat Dynamic Island gewoon een nieuwe term is voor een iets andere notch, maar toch heeft Apple echt iets bijzonders gedaan. Ze lieten tijdens het Apple-event zien dat het balkje nog veel meer kan.

Dynamic Island: toffe animaties in een klein balkje

De zwarte balk kan namelijk van vorm veranderen. Dit doet hij automatisch bij verschillende apps, notificaties en berichtgevingen. Wanneer je bijvoorbeeld een belletje krijgt wordt het balkje met een vloeiende animatie groter en zie je in de balk wie jou belt. Ook zaken als notificaties en het gebruik van Face ID worden met het Dynamic Island van toffe animaties voorzien.

Daarnaast kan het Dynamic Island ook informatie op de achtergrond laten zien. Heb je bijvoorbeeld Apple Music draaien, terwijl je in een andere app zit? Dan zie je dat de Muziek-app in de ovale balk terug. Het is zelfs mogelijk om meerdere apps tegelijk in het Dynamic Island te plaatsen, maar daar zit waarschijnlijk wel een limiet aan.

Interactief: tikken op de nieuwe notch

Het Dynamic Island is overigens ook interactief. Je kunt er namelijk op tikken om bijvoorbeeld de bijbehorende app te openen. Het is nog even afwachten of je daarna constant je frontcamera moet schoonmaken omdat er vingerafdrukken op zitten.

Sommige apps zullen overigens tijdelijk in het Dynamic Island te zien zijn (denk bijvoorbeeld aan een notificatie wanneer je een berichtje ontvangt). Maar ook deze notificaties zijn in het Dynamic Island voorzien van een geinige animatie.

Dynamic island is the hottest piece of UI I've seen in a long time pic.twitter.com/CuezwtTUuX — Charles Patterson (@CharlesPattson) September 7, 2022

Meer over de iPhone 14

Jammer genoeg heeft de ‘standaard’ iPhone 14 nog steeds de ‘normale’ notch. Je krijgt daarmee dus niet de speciale Dynamic Isle-effecten. Gelukkig heeft de iPhone 14 (6,1 inch) wel een paar andere leuke verbeteringen gekregen. Hij heeft een betere camera en beschikt nu over crashdetectie. Het toestel heeft nog wel een A15-chip, die je ook in de iPhone 13 vindt. Stiekem is het dezelfde chip als de iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Plus

De iPhone 14 Plus heeft dezelfde specificaties als de standaard iPhone 14, maar het toestel heeft een groter scherm (6,7 inch). Daarnaast heeft hij ook een betere accuduur.

iPhone 14 Pro (Max)

Wanneer je het Dynamic Island wilt hebben moet je de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max kopen. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden dat je voor een iPhone 14 Pro (Max) moet kiezen. Dit toestel heeft namelijk ook de beste camera (48MP), een always-on scherm, crashdetectie en de nieuwe A16-chip.

Lees meer: Round-up iPhone 14-event – dit kondigde Apple allemaal aan

