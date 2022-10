iPhone 14 Pro (Max): animaties uitzetten van het Dynamic Island

Wanneer je de nieuwe iPhone 14 Pro (Max) hebt gekocht, krijg je een iPhone met het Dynamic Island. Deze vervanger voor de notch laat veel animaties zien en kun je al snel vervelend gaan vinden. iPhoned vertelt je hoe je de animaties (tijdelijk) kunt uitzetten.

iPhone 14 Pro Dynamic Island: meldingen en animaties uitzetten

Begin september van dit jaar werden we behoorlijk verrast door Apple toen ze het ‘Dynamic Island’ op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max lieten zien. Deze pil-vormige uitsparing bovenaan het scherm is dé reden om een iPhone 14 Pro (Max) te kopen. Of toch niet …?

De pixels rond het Dynamisch Island smelten samen tot één pilvormig gebied. Je krijgt dan in feite een meldingencentrum boven aan je scherm. Maar wat als je de meldingen of animaties van het Dynamic Island storend vindt, kan je deze dan uitzetten?

‘De pil’ op iPhone 14 Pro nog niet uit te schakelen

Helaas, je kan op het moment Dynamic Island nog niet uitzetten. Het is namelijk verweven met de software van iOS 16. We hopen dat Apple dit in de toekomst wel mogelijk maakt.

Het zou zonde zijn als je in de toekomst de meldingen van Dynamic Island niet kan uitzetten. Sommige mensen zijn geen fan van een bewegend zwart balkje in het beeld en zullen daardoor de iPhone 14 Pro niet kopen.

Wel kan je alle meldingen die dit eiland geeft negeren. Dat doe je door ze naar links of rechts te vegen. Daarnaast kun je ook sommige animaties wegswipen. Je kunt bijvoorbeeld tijdens het afspelen van een liedje op Apple Music snel over het Dynamic Island vegen. De equalizer verdwijnt dan (tijdelijk) uit de balk.

Het is niet zo dat je iPhone 14 Pro (Max) dan opeens denkt dat je die app niet meer wilt gebruiken. De achtergrondactiviteiten blijven gewoon doorgaan. Zo blijft je muziek van Apple Music afspelen en gaat een ingestelde timer ook niet uit. Wanneer je alle activiteit in het Dynamic Island verwijdert, krijg je weer het standaard zwarte balkje.

iPhone 14 (Pro) kopen

Wil je ook het Dynamic Island en zou je hem nooit willen uitzetten? Dan moet je de iPhone 14 Pro (Max) kopen. Check dan onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker of de iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker. Via deze onderstaande knoppen kom je erachter waar je dit apparaat met Dynamic Island het goedkoopst kan kopen.

