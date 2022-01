Het controversiële iPhone 14 Pro-design: top, of flop? (Poll)

Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro een controversieel design met twee gaatjes in het scherm. Zie jij dit ontwerp wel zitten, of moet je er niets van hebben? Breng je stem uit in onze poll.

Poll: wat vindt jij van het iPhone 14 Pro-design?

Volgens Ross Young, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit, krijgt de opvolger van de iPhone 13 Pro een vernieuwd design. De notch blijft volgens hem achterwege, maar daarvoor komen een pilvormig gat en cameragaatje in de plaats.

Young claimt dat Apple er niet in is geslaagd om de Face ID-sensoren (voor gezichtsherkenning) onder het scherm weg te werken. Daarom zou men de infraroodlens en selfiecamera in de pilvormige uitsparing verwerken. De Face ID-sensoren zouden dan weer in het cirkelvormige gat zitten.

Het gaat vooralsnog om een gerucht, maar het vermeende iPhone 14 Pro-design heeft de tongen flink losgemaakt. Wij zijn dan ook benieuwd naar jouw mening over het mogelijke ontwerp. In onderstaande poll kun je gemakkelijk je mening geven. Uiteraard kun je ook een reactie achterlaten.

Zie je geen poll? Tik hier om te stemmen.

Het duurt nog maanden voordat Apple de opvolgers van de iPhone 13 en 13 Pro aankondigt. Desondanks is de geruchtenmolen al flink op gang gekomen. We verwachten dat Apple geen nieuwe iPhone 13 mini uitbrengt, maar in plaats daarvan met een iPhone 14 Max komt, een grotere versie van het instapmodel.

Verder schijnen de Pro-modellen van dit jaar een nieuw ontwerp te krijgen. Ook de camera’s zouden flink opgepoetst worden. Jammer genoeg lijkt het er wel op dat de iPhone 14 in prijs omhoog gaat. We verwachten dat Apple de iPhone 14-serie in september officieel onthult, dus pas dan hebben we zekerheid.

