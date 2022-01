Zo ziet de iPhone 14 Pro met pilvormig gat eruit

Bij de iPhone 14 Pro lijkt Apple afscheid te nemen van de notch. In plaats daarvan komt vermoedelijk een pilvormige uitsparing voor de selfiecamera. Hoe dat eruitziet, illustreert dit concept.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwerp iPhone 14 Pro

Vorige week meldde Apple-insider Dylandkt dat Apple de selfiecamera bij de iPhone 14 Pro wil verstoppen in een ovaal gat. De sensoren voor Face ID zouden geplaatst worden achter het scherm. Bij de goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 Max blijft de notch aanwezig.

Na zo’n gerucht worden we natuurlijk nieuwsgierig hoe dat eruitziet; een iPhone met een pilvormig cameragat. Dat gold ook voor ontwerper Ian Zelbo, die op basis van de geruchten het bovenstaande concept maakte. Links is daarop iPhone 13 Pro te zien, rechts schittert de iPhone 14 Pro in volle glorie.

Van dit het ontwerp worden we blij. De uitsparing zweeft iets onder de bovenste rand en is veel smaller, waardoor het pilvormige gat aan beide zijden veel meer schermruimte biedt. Zo kun je in de statusbalk meer icoontjes kwijt en is er wellicht zelfs weer plek voor een percentage naast het batterijicoon.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 met pijlvormig gat

Bij de iPhone 13-modellen veranderde Apple overigens ook iets aan de notch. De hap uit het scherm werd twintig procent kleiner, maar de extra ruimte wordt nauwelijks benut. Om het percentage van de batterij te zien, moet je nog steeds het Bedieningspaneel openen. Met de pilvormige uitsparing kan Apple wél wat extra elementen kwijt. Bovendien ziet het er – in onze ogen – esthetischer uit.

Een ander iPhone 14 Pro-concept, gemaakt door Jeff Grossman

Het verkleinen van de notch is niet het enige wat Apple aan het uiterlijk verandert. Volgens Apple-leaker Jon Prosser krijgt de iPhone 14 een dikkere behuizing, waardoor de camera-module aan de achterkant niet langer uitsteekt. Ook zou het nieuwe vlaggenschip van 2022 ronde volumeknoppen krijgen.

Overigens staat het nog niet honderd procent vast dat de iPhone 14 Pro een cameragat in het scherm krijgt. Om dit mogelijk te maken moet Apple de componenten voor gezichtsherkenning achter het scherm plaatsen – iets wat nooit eerder is gedaan. Het is nog afwachten of de techniek er op tijd klaar voor is.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste geruchten over de iPhone 14 Pro? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!