‘iPhone 14 Pro camera krijgt een flinke upgrade naar 48 megapixel’

Langzaam maar zeker komt er steeds meer informatie vrij over de nieuwe iPhone 14. Volgens de laatste geruchten krijgt de camera van de iPhone 14 Pro-modellen een flinke upgrade.

iPhone 14 Pro Camera: 48 megapixel

Dat Apple waarschijnlijk aan de camera gaat sleutelen, spreekt eigenlijk voor zich. Maar volgens analist Jeff Pu krijgt de iPhone 14 Pro zelfs een 48-megapixelcamera. Beide Pro-modellen van de iPhone 14 krijgen deze upgrade. Nu moet de iPhone het nog doen met een sensor van 12 megapixel.

Pu zegt verder dat de iPhone 14 Pro aan de achterkant weer drie cameralenzen krijgt, bestaande uit een groothoek, een ultragroothoek en een telelens. Ook Apple-analist Ming-Chi Kuo maakte al eerder melding van de nieuwe camera voor de iPhone 14. Het vlaggenchip van 2022 zou volgens hem ook worden uitgerust met een 48-megapixelcamera.

Ook meer werkgeheugen voor iPhone 14 Pro

Daarnaast verwacht Pu dat de beide iPhone 14 Pro-modellen 8GB RAM (werkgeheugen) gaan krijgen. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben nu nog 6GB RAM. Het werkgeheugen is onder andere bepalend voor de hoeveelheid apps die je op de achtergrond kunt draaien. Met meer RAM wissel je eenvoudiger tussen apps en ze hoeven niet steeds opnieuw gestart te worden.

iPhone 14 selfiecamera: upgrade naar punch-hole

De kans is groot dat de iPhone 14 Pro een ontwerp krijgt zonder inkeping. Eerder gingen er al geruchten dat de selfiecamera in een gaatje in het scherm is verwerkt. Nu is er nog meer bewijs dat Apple bij de iPhone 14 Pro kiest voor een zogeheten punch-hole design. Dit is een ontwerp waarbij de camera is verstopt achter een gaatje in het scherm. Veel Android-toestellen hebben al zo’n cameragat in het display.

Zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max hebben naar verwachting het vernieuwde ontwerp. De inkeping die sinds de iPhone X wordt gebruikt, zal bij de high-end iPhones verdwijnen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het display.

