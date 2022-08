iPhone 14 Pro-camera wordt nóg spectaculairder dankzij deze functies

De nieuwe iPhone 14 Pro (Max) wordt op 7 september aangekondigd tijdens het iPhone 14-event. Volgens een nieuw gerucht krijgt de ultragroothoeklens van de iPhone 14 Pro en Pro Max twee nieuwe functies die hem véél beter maken.

Ultragroothoeklens iPhone 14 Pro

Zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max krijgen een ultragroothoeklens met een grotere sensor. Tegelijkertijd betekent dat ook dat de pixels hierdoor groter zijn. Het resultaat is dat je foto’s neemt met meer licht en minder ruis, zonder dat je de foto’s achteraf hoeft te bewerken. Dit is vooral een voordeel bij slechtere lichtomstandigheden.

Het gerucht is op Twitter wereldkundig gemaakt door de bekende analist Ming-Chi Kuo. Zijn informatie zien we doorgaans als erg betrouwbaar. We gaan er dan ook vanuit dat de Pro-modellen inderdaad een ultragroothoeklens met een grotere sensor krijgen.

Vergelijking iPhone 13 Pro

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben een ultragroothoeklens met pixels van 1.0µm (micrometer) pixels. Bij de ultragroothoeklens van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zou dit worden verhoogd naar 1.4µm pixels.

Een aantal onderdelen voor de nieuwe ultragroothoeklens zouden overigens wel tot 70 procent duurder zijn. Volgens Kuo worden deze onderdelen geleverd door Sony, Minebea, VCM, Largan en LG Innotek. De verwachting is dan ook dat de nieuwe Pro-modellen mede hierdoor een stuk duurder gaan worden.

Meer camera upgrades

Zoals gezegd was al langer bekend dat de Pro-modellen een groothoeklens van 48 megapixel krijgen, waarmee je video’s in 8K kan opnemen. Een andere upgrade is dat de frontcamera een grotere f/1.9 sensor krijgt met autofocus. Dat moet eveneens zorgen voor betere prestaties bij weinig licht.

De instapmodellen van de iPhone 14 krijgen jammer genoeg geen upgrade en zijn dus voorzien van een vergelijkbare camera als die van de iPhone 13.