Zó groot wordt de iPhone 14-camera (check het verschil met de X)

De iPhone 14 Pro krijgt een grote camera-update – letterlijk en figuurlijk. Dat is dit jaar niet voor het eerst. Een 3D-ontwerper illustreert in een nieuwe render hoe het camera-eiland door de jaren heen groeide. Wat een verschil!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-camera door de jaren heen

De render van hierboven is gemaakt door Ian Zelbo, die vaker 3D-ontwerpen maakt van nog te verschijnen iPhones. Hij ontwerpt ze op basis van gelekte informatie, zoals CAD-tekeningen. De iPhone 14 Pro die in deze render te zien is, komt dus waarschijnlijk een heel eind in de buurt van het uiteindelijke ontwerp.

Op de afbeelding zien we vijf iPhones op een rij. De eerste is de iPhone X uit 2017, die bewapend was met niet meer dan twee cameralenzen. De iPhone XS van een jaar later is niet te zien, want daar bleef de grootte van de cameramodule ongewijzigd. De iPhone 11 Pro was de eerste met een drievoudig camerasysteem.

Bij de iPhone 12 Pro werd het camera-eiland iets dikker, onder meer doordat Apple de groothoeklens verbeterde. Bij de iPhone 13 Pro is het verschil beter te zien; Apple ruste het toestel uit met beduidend grotere lenzen: zowel de groothoek- ultragroothoek- als telelens gingen erop vooruit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

48 MP-camera voor de iPhone 14 Pro

Ook bij de iPhone 14 Pro (Max) – die Apple in september aankondigt – neemt het formaat toe. Apple stopt er namelijk een imposante 48-megapixelcamera in, waardoor het fysiek van de groothoeklens met zo’n vijf tot tien procent toeneemt. Het is de eerste keer dat de iPhone dan plaatjes schiet met meer dan 12 megapixels.

Een groot voordeel van een 48 MP-camera is dat de foto’s meer details bevatten. Dit verschil zie je vooral als je een foto op een groot formaat bekijkt, of inzoomt. Overigens kan de hoofdcamera van de iPhone 14 Pro ook nog steeds plaatjes schieten met 12 megapixels, door vier pixels samen te voegen: pixel binning. Hiermee zorgt Apple dat de fotokwaliteit ook in het donker goed blijft. De 48 MP-camera maakt ook voor het eerst 8K-video bij een iPhone mogelijk.

Release

Over een maand weten we meer over de iPhone 14 Pro, want dan wordt het jaarlijkse iPhone-event verwacht. We denken dat Apple de toestellen aankondigt op of rond 13 september. De vrijdag daarna begint de pre-order, waarna je de iPhone 14 Pro mogelijk op vrijdag 23 september in huis hebt.

Wil je niets missen van het laatste nieuws over de iPhone 14? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: