iPhone 14 Pro camera: 48 megapixels zijn echt gaaf (dit is waarom)

De camera in de iPhone 14 Pro heeft een aantal flinke verbeteringen en toffe nieuwe functies gekregen. iPhoned zet de belangrijkste voor je op een rij!

iPhone 14 Pro camera: de belangrijkste verbeteringen

De iPhone 14 Pro (en de iPhone 14 Pro Max) zijn dit keer wederom de paradepaardjes van Apple en hebben daarom de meeste upgrades gekregen. Zo zie je meteen dat de notch is verdwenen en de zwarte inkeping heeft plaatsgemaakt voor het indrukwekkende Dynamic Island.

Daarnaast heeft de camera van de iPhone 14 Pro (Max) een aantal flinke verbeteringen en toffe nieuwe functies gekregen. Wanneer je vanaf de zijkant naar de iPhone 14 Pro kijkt, zie je ook meteen dat de camerabult daardoor wat dikker is geworden. Maar Apple heeft natuurlijk ook intern de nodige aanpassingen gemaakt.

Eerste iPhone met 48-megapixelcamera

Dat de iPhone 14 Pro (Max) nu een 48-megapixelcamera heeft gekregen is toch wel een van de belangrijkste verbeteringen. Apple is heel lang met de camera’s blijven steken op 12 megapixels, maar nu heeft de hoofdcamera (dit is de groothoeklens) een flinke stap vooruit gemaakt.

Ook de sensor is 65 procent groter geworden bij de groothoeklens. Dit zorgt ervoor dat de camera nog meer licht opvangt. Het voordeel hiervan? Je krijgt betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden. Overigens heeft de sensor van de ultragroothoeklens en telelens ook een upgrade gekregen. De telelens is twee keer beter bij weinig licht, de ultragroothoek zelfs drie keer.

Wil je foto’s maken en is er veel licht? Dan kun plaatjes schieten in 48 megapixels met het ProRAW-formaat. Deze foto’s hebben tot wel vier keer de resolutie van standaardfoto’s en zijn perfect om een mooie uitsnede te maken, zonder verlies van details. Je hebt immers een veel grotere foto om in te werken. Deze functie is daarom wel vooral geschikt voor fanatieke iPhone-fotografen.

iPhone 14 Pro (Max) pixel binning

Standaard schiet de iPhone 14 Pro (Max) foto’s met 12 megapixel. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar Apple gebruikt een slim trucje. Wanneer je een foto maakt, gebruikt de iPhone 14 Pro (Max) ‘pixel binning’. Hiermee worden vier aangrenzende pixels bij elkaar gevoegd. Dit zorgt ervoor dat je zelfs bij weinig licht een nog scherpere foto krijgt, met minder ruis.

Daarnaast heeft de camera ook meer zoom-mogelijkheden. Je kunt nu gebruik­maken van 0,5x, 1x, 2x en 3x zoom. Hiermee maak je foto’s en 4K-video’s met een volledige resolutie, zonder digitale zoom. Overigens kun je de zoom-opties ook gebruiken in de Portretmodus, timelapse en panoramastand.

Frontcamera heeft ook een upgrade gekregen

Natuurlijk heeft Apple ook de camera aan de voorkant een upgrade gegeven. Deze camera heeft nu autofocus, zodat je iPhone automatisch goed scherpstelt. Voorbij zijn de dagen van wazige selfies! Daarnaast heeft de camera een groter diafragma waardoor je foto’s en selfies zelfs nog wat scherper zijn.

iPhone 14 Pro (Max) prijzen

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn vanaf vandaag (9 september) om 14:00 te pre-orderen in Nederland. Op vrijdag 16 september is dan de officiële release. Jammer genoeg is de iPhone 14 Pro flink duurder dan zijn voorganger geworden. Dit zijn de iPhone 14 Pro (Max)-prijzen:

iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro: 1329 euro (128GB)

(128GB) iPhone 14 Pro: 1459 euro (256GB)

(256GB) iPhone 14 Pro: 1719 euro (512GB)

(512GB) iPhone 14 Pro: 1979 euro (1TB)

iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro (128GB)

(128GB) iPhone 14 Pro Max: 1609 euro (256GB)

(256GB) iPhone 14 Pro Max: 1869 euro (512GB)

(512GB) iPhone 14 Pro Max: 2129 euro (1TB)

