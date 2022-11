Experts: iPhone 14 Pro-camera is enorme sprong voorwaarts

De iPhone 14 Pro-camera is enorm verbeterd ten opzichte van de voorganger. Tenminste, dat is wat gerenommeerde experts zeggen.

‘De camera en alle verwerking-software is verbeterd’

In een uitgebreide review van de camera van de iPhone 14 Pro is de nieuwe techniek van Apple door experts als positief beoordeeld. Lux, de maker van de populaire camera-app Halide beoordeelt jaarlijks de camera van het vlaggenschip van Apple.

De ontwikkelaar Sebastiaan de With onderzocht elk aspect van de voor- en achtercamera’s van deze nieuwe telefoon. In dit artikel lees je alles over de verbeteringen in softwareverwerking, beeldkwaliteit en op het gebied van sensoren in de iPhone 14 Pro.

Waarom is de iPhone 14 Pro-camera zo veel beter?

De eerste opvallende verandering is de plaatsing van de selfiecamera. Deze is nu ‘verstopt’ in het Dynamic Island, in plaats van in de notch van oudere iPhones. In de review komt naar voren dat deze frontcamera scherpere foto’s schiet, een hoger dynamisch bereik heeft en meer detail vastlegt dan de voorganger: de iPhone 13 Pro.

Dit komt mede door een nieuwe techniek: Photonic Engine. Deze software van Apple zorgt voor betere resultaten bij foto’s die genomen zijn met weinig licht, of juist met té veel tegenlicht.

Achterop de iPhone 14 Pro: meer MP, meer kwaliteit?

Achterop de iPhone 14 Pro vinden we drie sensoren, waaronder een 48 megapixel-hoofdcamera. Eerdere vlaggenschepen moesten het nog doen met 12 megapixel. Een vuistregel hierbij is: hoe meer megapixels een sensor heeft, hoe meer details de foto bevat. Door alle automatische nabewerking-software is deze vuistregel echter niet helemaal meer van toepassing.

De sensor is groter en heeft een variabele focus die een natuurlijk scherptediepte-effect achter het onderwerp kan aanbrengen. Op deze manier komt de iPhone 14 Pro-camera in de buurt van DSLR-camera’s. Dat komt ook omdat je met deze iPhone ProRAW-foto’s kunt schieten.

Ook de ultragroothoeklens heeft stappen gemaakt met een grotere sensor, een nieuw ontwerp en hogere ISO-waardes. Dit alles resulteert in betere foto’s bij weinig licht. Al met al concludeert Lux dat de iPhone 14 Pro-camera 33% beter is gaan fotograferen.

iPhone 14 Pro kopen

