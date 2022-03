‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt groter camera-eiland, wordt iets dikker’

Uit gelekte tekeningen blijkt dat de iPhone 14 Pro en Pro Max een groter camera-eiland krijgen dan hun voorgangers. Dat kan erop wijzen dat Apple de camera’s verder verbetert. Het Pro Max-model wordt als geheel ook iets dikker.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Groter camera-eiland op iPhone 14 Pro (Max)’

We krijgen steeds meer informatie over de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max, die Apple waarschijnlijk in september presenteert. Lekker Max Weinbach heeft schematische tekeningen gedeeld die de exacte afmetingen van de smartphones zouden tonen.

De nieuwe toestellen wijken nauwelijks af van hun voorgangers. Wel is het Pro Max-model 0,2 millimeter dikker. Interessant is verder dat beide iPhone 14 Pro-varianten een groter camera-eiland krijgen. De uitstulping groeit met zo’n vijf procent in de breedte en lengte. Bovendien steekt het eiland met 4,17 millimeter ongeveer een halve millimeter verder uit de behuizing dan het exemplaar op de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

Wereldschokkend zijn de veranderingen niet, maar het duidt er wel op dat Apple weer voor betere kiekjes wil zorgen. Eerder lazen we al het gerucht dat de iPhone 14 Pro een 48 megapixel-camera krijgt. Als er grotere sensoren achter de lenzen worden geplaatst, is daar natuurlijk meer ruimte voor nodig. Een nadeel is dat de nieuwe iPhones waarschijnlijk nog meer wiebelen als je ze op tafel legt.

De tekeningen laten naast een groter camera-eiland ook het inmiddels beruchte design van de iPhone 14 Pro (Max) zien. De toestellen krijgen geen notch, maar twee gaatjes waarin Apple onder meer de selfiecamera en Face ID verwerkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we al over de iPhone 14

Hoewel het nog even duurt voor Apple de nieuwe iPhones lanceert, hebben we al een aardig beeld van de smartphones. Zo krijgt de iPhone 14 een nóg betere accuduur en stopt het bedrijf er meer werkgeheugen in dan voorheen.

De ‘gewone’ iPhone 14 lijkt overigens het huidige design met notch te behouden. Het mini-model met 5,4 inch-scherm verdwijnt. In plaats daarvan presenteert Apple een iPhone 14 Max, die met 6,7 inch net zo groot is als de Pro Max.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.

Lees het laatste nieuws over Apple: