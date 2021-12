‘iPhone 14 Pro krijgt 48-megapixelcamera, perisclooplens bij iPhone 15’

Ieder jaar krijgt de camera van de iPhone een flinke upgrade, en dat is in de komende twee jaar niet anders. De iPhone 14 Pro wordt naar verluidt uitgerust met een 48-megapixelcamera en de iPhone 15 zou beschikken over een periscooplens.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro: 48-megapixelcamera

Dit meldt de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij doet de uitspraken in een rapport waarin hij stelt dat de camera-upgrades in de komende twee jaar helpen om het marktaandeel van de Taiwanese fabrikant Largan Precision te vergroten. Dit is een leverancier van cameralenzen.

Kuo deed de voorspellingen al eerder, dus de analist lijkt behoorlijk zeker van zijn zaak te zijn. Met nieuwe details komt hij niet, maar eerder beweerde Kuo al dat de 48-megapixelcamera alleen naar de Pro-iPhones van 2022 komt. Apple noemt de toestellen waarschijnlijk de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Lees ook: iPhone 14 Pro krijgt mogelijk 48-megapixelcamera (en zo zal hij werken)

Eerder legde Kuo uit dat de Pro-modellen een 48-megapixelcamera hebben, maar dankzij pixel binning ook in staat zijn om foto’s met 12 megapixels te schieten. Dit is ideaal, want een 48-megapixellens heeft meer moeite bij situaties met weinig licht. Door te switchen naar 12 megapixels is de kwaliteit ook in donkere omstandigheden goed.

Niet alleen het maken van foto’s wordt er met de nieuwe cameralens beter op. De iPhone 14 Pro ondersteunt ook video-opnames in 8K, weet Kuo. Deze 8K-video’s zijn dan ook te bekijken op de VR-headset van Apple, die eveneens in 2022 moet verschijnen.

iPhone 15: periscooplens

Kuo herhaalde ook een andere voorspelling: ten minste één iPhone 15-model zal in 2023 een periscooplens hebben. Hiermee wordt een veel betere optische zoom mogelijk. De lens wordt niet groter, maar maakt gebruik van een zogeheten folded optics-techniek. Hierbij wordt het licht dat de beeldsensor vangt als het ware gevouwen, waardoor een grotere optische zoom mogelijk is.

Wil je op de hoogte blijven van geruchten over de nieuwste iPhones? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: