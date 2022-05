‘iPhone 14 Pro krijgt betere ProMotion (en always-on scherm)’

Goed nieuws! De iPhone 14 krijgt er weer een paar nieuwe functies bij. Volgens een Apple-analist krijgt zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max betere ProMotion en een always-on scherm.

iPhone 14 Pro (Max) krijgt betere ProMotion

Dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een ProMotion-scherm krijgen spreekt voor zich. Apple heeft dit speciale scherm al in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zitten. Met ProMotion hebben de schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet bijvoorbeeld scrollen door je sociale media er veel soepeler uit dan voorheen.

Volgens de laatste geruchten van Ross Young (een analist op het gebied van telefoonschermen) gaat Apple ProMotion op de nieuwe iPhones verbeteren. Het ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max heeft een verversingssnelheid tussen de 10Hz en 120Hz. Dat betekent dat het scherm minimaal 10 keer per seconde ververst.

Volgens Ross gaat Apple de verversingssnelheid verlagen tot 1Hz. Dit betekent dat het scherm zelfs maar één keer per seconde kan verversen. Het mooie hiervan is dat je telefoon nóg minder energie verbruikt, wat natuurlijk goed nieuws is voor je accu.

Always-on scherm voor iPhone 14

Een ander voordeel van het verbeterde ProMotion-scherm van de iPhone 14 Pro is dat Apple hiermee ook het toestel kan voorzien van een always-on scherm. De Apple Watch Series 7 heeft al een scherm waarmee ze de verversingssnelheid kunnen verlagen tot 1Hz.

Ook betrouwbare analist Mark Gurman is van mening dat Apple met het betere ProMotion-scherm in de iPhone 14 Pro de eerste stappen zet voor een always-on scherm. Maar hij vertelt daarbij wel dat Apple de always-on functie niet per se in september gaat introduceren.

