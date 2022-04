4x waarom de iPhone 14 Pro dit jaar écht de ‘betere’ iPhone wordt

Het design en de functies van de iPhone 14 zijn al definitief, daarom geven de huidige geruchten een goed beeld van wat je kan verwachten. En het lijkt erop dat de iPhone 14 Pro dit jaar écht een stuk beter wordt dan zijn ‘gewone’ tegenhanger. Dit moet je weten.

Wat voor modellen komen er?

Voordat we met de functies beginnen, eerst nog even een korte round-up. Er komen dit jaar vier iPhones uit, maar het zijn niet dezelfde modellen als vorig jaar. We krijgen een iPhone 14 en 14 Pro met een 6,1-inch scherm, evenals een iPhone 14 Max en 14 Pro Max met 6,7-inch scherm. Wat ontbreekt in deze opstelling? Juist, de iPhone 14 mini, want die wordt vervangen door de 14 Max.

De mini is nooit een groot verkoopsucces geworden, daarom trekt Apple er nu de stekker uit. Wil je een handzame telefoon, kun je dus beter nu toeslaan en voor een 12 mini, 13 mini of iPhone SE 2022 gaan. Persoonlijk advies: wij zouden voor de 13 mini gaan.

Daarnaast zijn er echter genoeg redenen om op de iPhone 14 te wachten, en dan vooral op de iPhone 14 Pro. Dat bewijzen onderstaande functies.

1 De notch verdwijnt

De iPhone 14 Pro (Max) verliest de notch! De kenmerkende inkeping boven aan het scherm had Apple altijd nodig voor de Face ID-camera, maar op de Pro-versie van de iPhone 14 is die niet meer nodig. In plaats daarvan komen er twee kleine zwarte gaatjes in het scherm: een ronde en een eentje in de vorm van een pilletje.

De gewone iPhone 14 houdt echter de notch, en volgens de laatste geruchten gaat dat ook nog op de iPhone 15 het geval zijn. Wil je dit najaar een iPhone die echt nieuw oogt? Dan ben je bij de 14 Pro aan het goede adres.

2 iPhone 14 Pro is beter door nieuwe chip

Het is een ongeschreven regel. Een nieuwe iPhone krijgt een nieuwe A-chip van Apple. Maar dit jaar wordt het voor het eerst anders. Terwijl de iPhone 14 Pro (Max) wel gewoon de overstap maakt van de A15 Bionic naar een A16 Bionic, blijven de iPhone 14 (Max) hangen op de processor van afgelopen jaar.

Ook in dit geval wordt het verschil tussen het gewone en het Pro-model van de iPhone groter. Wil je een iPhone die een stuk sneller is dan zijn voorganger. Dan heb je wederom de iPhone 14 Pro nodig.

3 iPhone 14 Pro is beter door 48-megapixel camera

Verbeteringen aan de camera zijn ook een must-have voor elke nieuwe iPhone-release. Maar ook dit lijkt dit jaar anders te worden. De gewone iPhone 14 behoudt zijn 12-megapixel sensor, en door gebrek aan een nieuwe chip – en dus beeldprocessor – verwachten we nauwelijks stappen vooruit op cameravlak. Heel misschien dat de iPhone 14 dezelfde ultragroothoeklens als de iPhone 13 Pro krijgt. Zo zou je er bijvoorbeeld wel macrofoto’s mee kunnen maken, maar dat was het dan qua verbeteringen.

Maar dan de iPhone 14 Pro. Die krijgt naar verluidt een camera met een 48-megapixel sensor. Wat je aan het vierdubbele aan pixels op je foto’s hebt? Knalscherpe foto’s met goed licht, ietwat betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden (dankzij het samenvoegen van meerdere pixels).

Ook is er een kans aanwezig dat de iPhone 14 Pro hiermee astrofotografie gaat ondersteunen. Op die manier zou je gewoon ’s nachts opnames van de sterrenhemel en de maan kunnen maken – en dan worden het wél coole plaatjes en geen foto’s die achteraf per ongeluk weggooit.

4 Een heel opvallende kleur

Misschien niet dé reden om voor een iPhone 14 Pro te gaan, maar het Pro-model lijkt wel een heel opvallende kleur te krijgen. Er is sprake van een paarse variant. Nu zeg je terecht: ‘Die hadden we toch al bij de iPhone 12?’ Klopt, maar de paarse achterkant was in het toch een beetje bleekjes. Over de iPhone 14 Pro horen we dat de kleur een ‘caleidoscopisch’ effect gaat krijgen. Dat zou betekenen dat hij net een andere tint krijgt op basis van de hoek waarop je naar de iPhone kijkt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 14? Abonneer je op de iPhoned-nieuwsbrief, download onze app, of houd gewoon onze site in de gaten.