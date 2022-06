Kun je niet wachten op de iPhone 14? Dan hebben we goed nieuws. De iPhone 14 Pro is nu al te bestellen, maar het is niet wat je denkt. iPhoned vertelt wat er precies aan de hand is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro nu al te bestellen

De iPhone 14 Pro is nog niet eens officieel aangekondigd door Apple, maar toch kun je hem nu al bestellen. Er zit echter een flink addertje onder het gras.

De iPhone 14 Pro wordt aangeboden op de website van Caviar. Dit is een verkoper van onder andere designer smartphones. Dat betekent dat ze bestaande smartphones (vooral iPhones) aanpassen en voorzien van onder andere goud en zilver. Op de site zijn overigens ook exclusieve schoenen, horloges en meer te vinden.

iPhone 14 prijzen

Zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max zijn nu al te bestellen. Omdat beide iPhones aan de buitenkant flink zijn aangepast (met onder andere goud en diamanten) betaal je er wel behoorlijk wat meer voor.

Zo betaal je voor de iPhone 14 Pro met 128GB opslag 22.460 dollar. Omgerekend is dat zo’n 21.355 euro. Daar komt dan ook nog 21 procent BTW en douanekosten bij. Voor een iPhone 14 Pro Max met 1TB opslag betaal je 27.620 dollar.

Ter vergelijking: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max kostten bij de release 1159 en 1259 euro. De prijzen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max liggen waarschijnlijk ook rond dit bedrag. Maar vanwege inflatie en chipproblemen is het goed mogelijk dat ze 100 euro duurder worden. Ook de MacBook Air is immers duurder geworden vanwege leveringsproblemen.

Wil je op de hoogte blijven van al het WhatsApp-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.