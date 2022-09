Gerucht: iPhone 14 Pro toont batterijpercentage op de klassieke manier

De iPhone 14 Pro (Max) toont het batterijpercentage mogelijk op de klassieke manier in de statusbar. Omdat de notch plaatsmaakt voor een kleinere, pilvormige uitsnede is daar straks weer ruimte voor.

‘Batterijpercentage keert terug op iPhone 14 Pro’

Voor het verschijnen van de iPhone X in 2017 kon je altijd heel gemakkelijk zien hoeveel procent batterij je nog overhad in de statusbar. Door de notch was er op nieuwere toestellen helaas geen plek meer voor deze indicator. Volgens een gerucht van MacRumors zullen de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max het batterijpercentage echter op de klassieke manier weergeven. Door de kleinere, pilvormige uitsnede in het scherm is er weer voldoende ruimte.

Apple brengt meer veranderingen aan in de statusbar van de nieuwe vlaggenschepen. Zo verhuist het icoon voor de signaalsterkte naar de linkerkant van het scherm. Je vindt hem naast de informatie over je provider.

Sommige andere iPhones tonen het batterijpercentage in iOS 16 binnen het accu-icoon

De ‘gewone’ iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden het oude ontwerp, inclusief de notch. Zij zullen het batterijpercentage óók weer laten zien in de statusbar, maar dan binnen het accu-icoontje. Datzelfde geldt voor veel andere iPhones van de laatste jaren, zodra ze zijn geüpdatet naar iOS 16. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini zul je nog steeds naar beneden moeten scrollen om te zien hoeveel procent batterij je overhebt.

Het wachten is bijna voorbij

Aanstaande woensdag, 7 september, is het ein-de-lijk zover: dan kondigt Apple de iPhone 14-serie aan. Die bestaat wederom uit vier smartphones. Dit jaar lijkt het gat tussen de instapversies en de Pro-modellen echter groter dan ooit. Zo krijgen alleen de duurdere versies een snellere A16-chip. Ook de nieuwe 48 megapixel-camera is voorbehouden aan de Pro’s.

Wil je op de hoogte blijven van de lancering van de iPhone 14? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

