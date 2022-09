iPhone 14 Pro krijgt extra grote batterij (en dat heeft een reden)

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben vermoedelijk een grotere batterij dan hun voorgangers. Toch lijkt de accuduur er niet per se op vooruit te gaan.

Grotere batterij voor iPhone 14 Pro

Aanstaande woensdag presenteert Apple de nieuwe iPhone 14-serie, en over de iPhones komen steeds meer details naar buiten. Nu meldt Apple-insider Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat de iPhone 14 Pro (Max) een grotere batterij heeft. Als gevolg daarvan zullen de toestellen ‘over het algemeen iets groter’ lijken.

Een grotere batterij betekent meestal een betere accuduur, maar dat gaat mogelijk niet op voor de iPhone 14 Pro. Gurman denkt dat de grotere accu in de Pro-toestellen een gevolg is van de toevoeging van het always-on display.

Always-on

Alle geruchten wijzen erop dat de iPhone 14 Pro een always-on scherm heeft, waarbij het scherm altijd informatie laat zien. Is je iPhone in de sluimerstand, dan toont het scherm nog steeds gegevens, zoals de tijd, datum en widgets.

Om te voorkomen dat de functie de batterij zeer snel leegtrekt, krijgt de nieuwe high-end iPhone een verbeterd scherm. Bij de iPhone 13 Pro ververst het scherm tussen de 10 Hz en 120 Hz. Bij de iPhone 14 Pro fluctueren de framesnelheden tussen de 1 Hz en 120 Hz. Die zeer lage snelheid van 1 Hz (een beeld per seconde) wordt gebruikt voor always-on, waarbij het scherm wel aan blijft, maar relatief weinig energie verbruikt.

Een concept van always-on bij de iPhone

Toch vraagt always-on nog steeds wat van de batterij. Apple wil voorkomen dat de batterijduur van de iPhone 14 Pro slechter is dan bij de iPhone 13 Pro, en zou volgens Gurman daarom een grotere batterij in de iPhone plaatsen. Hoeveel groter de accu wordt en wat de precieze batterijcapaciteit wordt, is nog niet bekend.

iPhone-event op woensdag 7 september

Aanstaande woensdag weten we mogelijk al meer, want dan kondigt Apple de nieuwe iPhone 14-serie aan. Daar blijft het niet bij: ook drie nieuwe Apple Watch-modellen worden verwacht, evenals de tweede generatie AirPods Pro. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe producten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: