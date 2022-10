iPhone 14 Pro always-on scherm: zoveel batterij gebruikt de functie

De nieuwe always-on functie op de iPhone 14 Pro (Max) heeft een impact op de batterij. Maar hoeveel batterijlading kost het je precies?

Always-on: het wiel opnieuw uitgevonden?

Het nieuwe always-on display van de iPhone 14 Pro (Max) is tof en we zaten er al een paar jaar op te wachten. Maar Android-telefoons hebben al zo’n tien jaar een soortgelijke functie. Apple zou Apple niet zijn als ze deze functie klakkeloos zouden overnemen.

Nee, ze hebben het always-on scherm van de iPhone 14 Pro op de ‘Apple-manier’ gemaakt. Je ziet zelfs een beetje van de achtergrond wanneer het always-on scherm is ingeschakeld. Bij veel andere always-on schermen zie je vaak alleen de tijd op het display.

Met de vernieuwde ProMotion-technologie kan de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn verversingssnelheid verlagen tot 1Hz. Dat is dus één beeldje (of verversing van het scherm) per seconde. Deze techniek gebruikt Apple ook voor het always-on scherm, om de batterij te sparen.

Batterijtest: iPhone 14 Pro (Max) met always-on

Apple heeft nergens een indicatie gegeven hoeveel impact op de batterij het always-on scherm van de iPhone 14 Pro (Max) heeft. Gelukkig waren onze collega’s van PhoneArena zo vrij om deze informatie zelf te achterhalen.

Zo lieten ze de iPhone 14 Pro precies 8 uur op het always-on scherm staan zonder actieve simkaart. De telefoon werd niet gebruikt, maar was wél ingesteld met een paar apps. Aangezien de meeste mensen hun telefoon de hele dag door gebruiken, wanneer always-on nauwelijks een rol speelt (en bovendien wordt uitgeschakeld als de telefoon in je zak zit) is een testperiode van 8 uur een prima schatting van ‘normaal gebruik’ van je iPhone 14 Pro.

Als controle deden ze een dag later precies hetzelfde, maar dan zonder het always-on display ingeschakeld. Beide dagen begon de iPhone met 100% batterij. Als het goed is, zeker volgens de website van Apple, moet tussen beide dagen niet veel verschil zitten.

Zoveel batterij gebruikt het always-on scherm van de iPhone

Op de eerste dag met het always-on display ingeschakeld op de iPhone 14 Pro is de batterij gedaald van 100% naar 94%. De testperiode was van 9:00 uur tot 17:00. Opvallend is dat op dag 2, toen de testers always-on niet hebben aangezet de batterij na 8 uur nog steeds op 100% bleef staan.

Het blijkt dat het always-on display van de iPhone 14 Pro (Max) maar liefst 6% meer van je batterij leeg trekt over 8 uur, dan wanneer de functie niet is ingeschakeld. Onze eigen tests, bevestigen dit verschil.

Zo verbruik je minder batterij mét always-on aan

Apple heeft de always-on display standaard op de iPhone 14 Pro ingeschakeld. Vrees je voor je batterij? Check dan ons artikel over hoe je het always-on scherm op je iPhone moet uitzetten.

Naast dat always-on de batterij van je iPhone 14 Pro enigszins leeg slurpt, is er ook nog een andere reden om het scherm niet aan te zetten. Het is té afleidend. Met een ‘Focus’ kan je dit (én het batterijverbruik) verminderen. Je moet dan in het aanpasbare lockscreen van iOS 16 een zwart-witthema instellen. Je always-on is daarmee monochromatisch én gedimd.

Tips voor always-on en je batterij op de iPhone 14

Naast het instellen van het zwart-wit thema kan je natuurlijk ook je iPhone met het scherm omlaag leggen. Dan gaat het always-on van je iPhone 14 Pro automatisch uit en verbruikt het geen extra batterij.

Je iPhone 14 Pro (Max) zet het scherm overigens ook uit wanneer je hem in je broekzak of tas stopt. Ook als je bepaalde apps gebruikt, verbonden bent met CarPlay of een Apple Watch of de spaarstand is ingeschakeld, schakelt het always-on scherm automatisch uit.

