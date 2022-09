iPhone 14 (Pro) is schrikbarend duur: dit zijn de prijzen

De iPhone 14-serie is prachtig, maar na het zien van de prijzen is de euforie weer een beetje ingedaald. Zowel de goedkopere iPhone 14 (Plus) als de duurdere iPhone 14 Pro (Max) zijn fors duurder dan hun voorganger. Hieronder zetten we alle iPhone 14-prijzen op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14-prijzen

De iPhone 14 is er in vier varianten. Allereerst zijn er twee standaard-versies: de 6,1-inch iPhone 14 en 6,7-inch iPhone 14 Plus. Het zijn de opvolgers van de 5,4-inch iPhone 13 mini en 6,1-inch iPhone 13. Behalve de schermgrootte verschillen de toestellen niet van elkaar.

De paradepaardjes van Apple zijn de 6,1-inch iPhone 14 Pro en 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. Ze hebben een betere camera (48 megapixels), een geavanceerder scherm (met always-on) en een krachtigere chip (A16 Bionic).

Dit zijn de iPhone 14-prijzen:

iPhone 14: 1019 euro

iPhone 14 Plus: 1169 euro

iPhone 14 Pro: 1329 euro

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro

Ter vergelijking: dit waren de prijzen bij de iPhone 13:

iPhone 13 mini 809 euro

iPhone 13: 909 euro

iPhone 13 Pro: 1159 euro

iPhone 13 Pro Max: 1259 euro

Het goedkoopste model van de iPhone 13-serie kostte 809 euro: nu betaal je dus altijd meer dan 1000 euro. Opvallend is dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini bij Apple niet gezakt zijn in prijs. Ze kosten dus nog steeds 809 en 909 euro.

Lees ook: Dit is de nieuwe iPhone 14 Pro (met meerdere grote vernieuwingen!)

Ook de Pro-modellen zijn fors duurder. Voor de iPhone 14 Pro betaal je 170 euro meer dan bij zijn voorganger. Het is voor het eerst in jaren dat Apple de prijs van zijn vlaggenschip verhoogt. De iPhone X uit 2017 had een startprijs van 1159 euro, en dat bleef tot de iPhone 13 Pro uit 2021 zo.

Pre-order: wanneer kun je de iPhone 14 bestellen?

Naast de iPhone 14-prijzen is ook de datum van de pre-order en release bekend:

iPhone 14 pre-order: vrijdag 9 september

iPhone 14 release: vrijdag 16 september

De pre-order start om 14:00 uur Nederlandse tijd. Ben je er op tijd bij, dan heb je de iPhone 14 een week later (vrijdag 16 september) in huis. Vanaf deze dag liggen de fonkelnieuwe iPhones ook in de winkels.