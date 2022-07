iPhone 14 prijzen gelekt: er is goed en slecht nieuws

De inflatie is historisch hoog en het lijkt soms alsof alles duurder wordt. Maar geldt dat straks ook voor de nieuwe iPhone 14? Een Apple-leaker denkt het te weten, en over de iPhone 14-prijzen heeft hij zowel slecht als goed nieuws.

iPhone 14 prijzen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het prijspeil van de iPhone al jaren ongeveer gelijk. In 2017 betaalde je voor het vlaggenschip van Apple (op dat moment de iPhone X) 1159 euro. Aan de iPhone 13 Pro uit 2021 hangt precies hetzelfde prijskaartje: ook 1159 euro.

Door de inflatie, chiptekorten en waardedaling van de euro lijkt een prijsstijging van de iPhone dit jaar onvermijdelijk. Dit verwacht ook Apple-leaker LeaksApplePro. Maar of de iPhone duurder wordt, hangt ervan af welk model je kiest.

Net als de voorgaande jaren lanceert Apple in september naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe iPhone-modellen. Allereerst zijn er twee goedkopere varianten – ze worden waarschijnlijk de iPhone 14 en iPhone 14 Max genoemd. Daarnaast heb je de keuze uit de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, de meest geavanceerde toestellen van Apple.

Goedkopere modellen

Over de goedkopere 6,1-inch iPhone 14 heeft AppleLeaksPro goed nieuws te melden. De telefoon is waarschijnlijk even duur als zijn voorganger, de 6,1-inch iPhone 13. Volgens de leaker probeert Apple zoveel mogelijk geld te besparen bij de productie van de iPhone 14, zodat de prijs hetzelfde kan blijven.

Voor de iPhone 13 betaal je nu 909 euro, dus dit zou dan de prijs van de iPhone 14 worden. Een nieuwe iPhone-mini van 5,4-inch komt er niet. In plaats daarvan is het tweede toestel een iPhone 14 Max, die net als de Pro Max een schermdiagonaal van 6,7 inch heeft. Vermoedelijk heeft dit toestel een meerprijs van 100 euro: hij kost dan 1009 euro.

Prijs iPhone 14 Pro (Max)

Het verschil tussen de standaardmodellen en de Pro-iPhones lijkt dit jaar groter dan te worden ooit – ook wat de prijs betreft. LeaksApplePro waarschuwt dat Apple de prijzen van de iPhone 14 Pro met minstens 100 dollar wil verhogen. In Europa komt dit neer op 100 euro extra.

Klopt zijn voorspelling, dat betaal je minimaal 1259 euro om de 6,1-inch iPhone 14 Pro aan te schaffen. Voor de nog grotere iPhone 14 Pro Max betaal je minstens 1359 euro. Afhankelijk van de opslagcapaciteit kan de prijs hoger uitvallen.

Samenvattend zijn dit de verwachte iPhone 14 prijzen:

iPhone 14: 909 euro

iPhone 14 Max: 1009 euro

iPhone 14 Pro: 1259 euro

iPhone 14 Pro Max: 1359 euro

De iPhone 14 Pro wordt dus zeker niet goedkoop, maar lijkt interessante features te krijgen. Volgens geruchten voorziet Apple het toestel van een imposante 48-megapixelcamera. Ook komt er een verbeterd scherm, waardoor hij als eerste iPhone Always-on ondersteunt. Meer over de vernieuwingen lees je in deze artikelen: