Gerucht: prijs iPhone 14 (Pro) schiet omhoog

Al jaren houdt Apple vast aan de iPhone-prijzen. Maar bij de iPhone-flagships van 2022 ligt een prijsverhoging op de loer. De prijs van de iPhone 14 (Pro) wordt namelijk hoger, zo gaat het gerucht.

iPhone 14 Pro prijs

Het gerucht komt af van het Twitter-kanaal LeaksApplePro. Het is niet duidelijk hoe zij aan de informatie komen, dus de tweet mag met een flinke scheut zout genomen worden. Volgens LeaksApplePro overweegt Apple de volgende iPhone 14-prijzen:

Prijs iPhone 14: $799

Prijs iPhone 14 Max: $899

Prijs iPhone 14 Pro: $1099

Prijs iPhone 14 Pro Max: $1199

Dit betekent dat de meeste iPhone-modellen er duurder op worden. Dit de prijzen van de huidige iPhone 13-modellen:

Prijs iPhone 13 mini: $699

Prijs iPhone 13: $799

Prijs iPhone 13 Pro: $999

Prijs iPhone 13 Pro Max: $1099

Waarom verhoogt Apple de iPhone 14-prijzen?

De prijs van het standaardmodel – komend jaar de iPhone 14 – blijft dus gelijk: 799 dollar. Volgens geruchten verdwijnt de iPhone mini en komt daar een grotere Max-versie voor in de plaats, die net als de Pro Max een scherm van 6,7 inch heeft. LeaksApplePro verwacht dat dit toestel 899 dollar kost.

Omdat de productiekosten toenemen en Apple meer dan 100 dollar verschil wil hebben tussen de 14 Max en 14 Pro, zou het bedrijf uit Cupertino de prijzen van de Pro-iPhones willen verhogen. Zowel de 14 Pro als 14 Pro Max kost vermoedelijk honderd dollar meer dan de voorganger.

En de prijzen in euro’s dan?

Mochten de informatie van LeaksApplePro kloppen, dan zijn dit waarschijnlijk de iPhone 14-prijzen in euro’s:

Prijs iPhone 14: €909

Prijs iPhone 14 Max: €1009

Prijs iPhone 14 Pro: € 1259

Prijs iPhone 14 Pro Max: € 1359

Dat de prijzen in Europa hoger zijn, komt onder meer doordat ze in de VS gerekend worden zonder de sales tax. Ook heeft het te maken met de invoerrechten.

We sluiten overigens niet uit dat Apple voor een andere prijsstrategie kiest. Al sinds de iPhone X uit 2017 is de prijs van het (kleinste) vlaggenschip steeds hetzelfde geweest: 1159 euro. Mogelijk kiest Apple ervoor om de iPhone 14 het prijskaartje van de iPhone 13 mini te geven: 809 euro. Dit was in 2019 ook de prijs van de iPhone 11.

