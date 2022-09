Poll: Welke iPhone 14 ga jij pre-orderen?

Apple heeft tijdens het iPhone 14-event een hele reeks aan nieuwe producten gepresenteerd. Welke iPhone 14 ben jij van plan om te pre-orderen?

Welke nieuwe iPhone 14 ga jij pre-orderen?

Ga jij een iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max of iPhone 14 Plus bestellen? We zijn benieuwd welke iPhone jij neemt, dus laat van je horen via onze poll! De release is vrijdag 16 september, maar vanaf vrijdag 9 september (14:00 uur) kun je de nieuwe iPhones al bestellen.

Ga je voor de reguliere iPhone 14, of ben je meer van de grotere telefoons zoals de iPhone 14 Plus? Of ga je voor het beste van het beste en wil je de iPhone 14 Pro (Max) pre-orderen?Breng je stem uit in de poll hieronder! Werkt de poll niet? Je kunt ook naar de website van de poll gaan om ‘m in te vullen.

Als je op ‘View Results’ tikt kun je de antwoorden van de poll bekijken. Hiermee zie je meteen welke iPhone 14 het populairst is (en welke iPhone 14 jij dus eigenlijk moet aanschaffen).

Nieuwe vlaggenschip van Apple: de iPhone 14

Bij de presentatie van de iPhone 14 was het wel even slikken: er komt geen iPhone 14 mini. Gelukkig verraste Apple ons wel met een iPhone 14 Plus. Stiekem heeft deze smartphone dezelfde specificaties als de iPhone 14, maar dan met de schermafmetingen van de iPhone 14 Pro Max.

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus hebben onder andere een betere camera gekregen en hebben nu crashdetectie. Ze hebben nog steeds de A15-chip, die ook in de iPhone 13 zit.

Bij de iPhone 14 Pro (Max) waren er meer upgrades te vinden. Het toestel heeft een 48-megapixelcamera. Daarnaast is de notch (inkeping) verdwenen en vind je nu bovenaan een ovale balk.

Apple noemt deze balk het ‘Dynamic Island’. Hierin heeft Apple allemaal toffe functies gestopt. En de Pro-toestellen hebben nu ook een scherm met always-on, zodat je bijvoorbeeld altijd de tijd op het scherm kunt aflezen.

Prijzen iPhone 14

Apple heeft de iPhone dit jaar wel een flink stuk duurder gemaakt. Dit prijsverschil ga je wel merken wanneer je de iPhone 14 gaat pre-orderen. Vooral de Pro-modellen zijn fors prijziger.

Het is voor het eerst in jaren dat Apple de prijs van zijn vlaggenschip verhoogt. De iPhone X uit 2017 had een startprijs van 1159 euro, en dat bleef tot de iPhone 13 Pro uit 2021 zo.

Dit zijn de iPhone 14-prijzen:

iPhone 14: 1019 euro

iPhone 14 Plus: 1169 euro

iPhone 14 Pro: 1329 euro

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro

