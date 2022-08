iPhone 14 wordt mogelijk zeer gewild: Apple schroeft productie op

De smartphonemarkt mag dan nu wel in het slop zitten, maar de iPhone 14 gaat tegen de trend in. Apple heeft zijn leveranciers laten weten dat de nieuwe iPhone-serie beter zal verkopen dan aanvankelijk werd gedacht, waardoor er nu meer iPhone 14-modellen worden geproduceerd.

iPhone 14: veel vraag

Volgens de Taiwan Economic Times heeft Apple leveranciers opdracht gegeven om meer iPhone 14-modellen te produceren. Het oorspronkelijke plan was 90 miljoen stuks, maar dat is nu verhoogd naar 95 miljoen eenheden: een stijging van zo’n vijf procent ten opzichte van de eerdere planning.

Het optimisme zou een gevolg zijn van de verwachte grotere vraag naar de nieuwe iPhones, en het heeft ook te maken met verbeteringen in de beschikbaarheid van componenten. Eerder had Apple nog veel last van de wereldwijde chiptekorten.

Vorige maand zou Apple al tegen leveranciers gezegd hebben dat de iPhone 14 waarschijnlijk beter in de markt ligt dan de iPhone 13-serie, die Apple in september 2021 lanceerde. De iPhone 14 line-up wordt waarschijnlijk de volgende maand gepresenteerd, medio september. De massaproductie start in augustus.

Waarom wordt de iPhone 14 zo populair?

Vorig jaar sleutelde Apple nauwelijks aan de iPhone, maar dit jaar heeft Apple meer veranderingen in petto. Dat geldt vooral voor de twee meest geavanceerde toestellen: de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

De Pro-iPhones worden volgens gerucht voorzien van een 48-megapixelcamera. Tot nu toe ging een iPhone-camera tot 12 megapixels. Daarmee wordt het mogelijk om nog gedetailleerdere foto’s te schieten – zeker als de lichtomstandigheden goed zijn. De iPhone 14 Pro is ook de eerste iPhone die filmen in 8K mogelijk maakt.

Een andere opvallende verandering bij de iPhone 14 Pro (Max) is het design. De inkeping boven in het scherm verdwijnt, waar Apple de selfiecamera en de componenten voor Face ID verstopt. Die verwerkt Apple straks in twee uitsparingen in het scherm. De een is rond; de ander heeft een ovale vorm.

