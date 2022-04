Komt Apple voor het eerst sinds 2017 weer met een nieuwe Plus-iPhone?

Apple vervangt de iPhone 13 mini volgens de geruchten voor een groter iPhone 14-model met een 6,7 inch-scherm. Maar hoe gaat dit toestel heten?

‘iPhone 14 Plus eerste Plus-iPhone in 5 jaar’

In 2014 bracht Apple zijn eerste écht grote iPhone uit, in de vorm van de iPhone 6 Plus. Daarna volgde de 6S Plus, 7 Plus en 8 Plus – maar toen hield het abrupt op. In 2018 kondigde Apple namelijk de iPhone XS Max aan, maar geen XS Plus. Na dit toestel volgde de 11 Pro Max, 12 Pro Max en 13 Pro Max. De ‘Max’-naam heeft de Plus-iPhones dus voorgoed vervangen. Of toch niet?

Apple doet altijd hard z’n best om zijn marketingnamen geheim te houden voordat een product wordt aangekondigd. We weten inmiddels dat Apple geen mini-iPhone meer gaat maken. Deze wordt namelijk vervangen door een grotere iPhone met een 6,7 inch-scherm. Insiders, lekkers en techwebsites noemen dit toestel nu al maanden de iPhone 14 Max, maar dan zonder het Pro-label. Apple komt echter ook gewoon met een iPhone 14 Pro Max.

Zoals je waarschijnlijk zelf ook al ziet, lijken die namen wel héél erg op elkaar. Met zulke vergelijkbare namen is de kans groot dat gebruikers beide toestellen door elkaar gaan halen. Dat wil Apple natuurlijk niet – de Pro Max moet er met kop en schouders bovenuit steken. Maar hoe gaat Apple dit aanpakken? Wellicht brengt de fabrikant de Plus-naam terug uit de dood. Dan zou de iPhone 14-serie er als volgt uitzien:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Meer over Apples volgende high-end smartphones

Met de iPhone 14-serie slaat Apple weer een iets andere weg in dan normaal. Zo komt er veel meer onderscheid tussen de Pro- en de niet-Pro-iPhones dan we gewend zijn. Waar de 14 Pro en de 14 Pro Max een gloednieuwe A16-chip krijgen, behouden de reguliere iPhone 14-modellen de A15-chip van de iPhone 13. Ook lijken enkel de camera’s van de Pro-toestellen een flinke upgrade te krijgen.

Qua design verschillen de 14 en de 14 Pro ook behoorlijk van elkaar. Dat is dit keer vooral vanaf de voorkant te zien. De iPhone 14 Pro en Pro Max hebben namelijk niet langer de controversiële notch bovenaan het scherm. Deze wordt vervangen door twee kleine gaatjes, die we eerder al zagen bij veel Android-smartphones. De reguliere 14-modellen behouden de notch.

Lees ook: 4x waarom de iPhone 14 Pro dit jaar écht de ‘betere’ iPhone wordt

