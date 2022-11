iPhone 14 Plus niet populair: Apple stopt (tijdelijk) met productie

De iPhone 14 Pro is niet aan te slepen, maar de vraag naar de iPhone 14 Plus valt juist enorm tegen. Apple gaat daarom de productie (tijdelijk) stilleggen.

Productie ligt zo goed als stil

Door tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus ligt de productie van het toestel zo goed als stil in december. Apple probeert op deze manier het aanbod en de vraag naar de iPhone 14 Plus weer gelijk te trekken.

Dit komt niet als een verrassing: eerder kondigde Apple al aan dat de iPhone 14 Plus-productie omlaag werd gebracht. Nu is de vraag naar het grotere model van de iPhone 14 dus blijkbaar zo laag dat de productie bijna stilligt.

iPhone 14 Pro al uitverkocht voor kerst

Deze tegenvallende verkoop is een groot verschil met de iPhone 14 Pro, die al uitverkocht is voor de komende feestdagen. Als je nu op de website van Apple een iPhone 14 Pro bestelt, wordt de smartphone pas 28 december geleverd. Een levertijd van langer dan een maand dus.

Deze lange levertijd is het gevolg van productieproblemen bij de iPhone 14 Pro. De Chinese overheid heeft recent opnieuw een lockdown afgekondigd in Zhengzhou, de stad waar de belangrijkste iPhone-fabriek staat. Door de lockdown wordt er (veel) minder geproduceerd in de fabriek.

Totale iPhone 14-productie wél hoger

Hoewel de verkoop van de iPhone 14 Plus sterk tegenvalt, is er ook goed nieuws voor Apple. De totale verkoop van alle iPhone 14-modellen hoger dan die van de iPhone 13-modellen afgelopen jaar.

Apple gaat dit jaar ongeveer tien procent meer iPhone 14-modellen verkopen dan vorig jaar het geval was met de iPhone 13-serie. Dat is na het nieuws dat Apple de productie van de iPhone 14 Plus omlaag heeft gebracht en de huidige productieproblemen bij de iPhone 14 Pro.

Ondanks de tegenvallende verkoop lijkt het er wel op dat Apple volgend jaar met een iPhone 15 Plus-model komt. Maar hoe gaat Apple ervoor zorgen dat de verkoop dan niet tegenvalt? Dat blijft nog even afwachten.

Nog een iPhone kopen voor de feestdagen?

