iPhone 14 Plus productie gestopt – wat is er aan de hand?

Volgens een nieuw gerucht is de productie van de iPhone 14 Plus (nu al) stopgezet. Wat is er aan de hand?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Productie iPhone 14 Plus gestopt’

In theorie zou de nieuwe iPhone 14 Plus een grote klapper moeten zijn in smartphone-land. Het heeft een groot scherm, relatief lage prijs en een uitstekende batterijduur. Echter, de verkoop van dit Plus-model uit 2022 valt een beetje tegen.

Zo meldt The Information dat Apple de productie van de iPhone 14 Plus heeft stopgezet. Dit is allerminst opvallend gezien de telefoon pas enkele weken in de winkels ligt. In dit artikel lees je wat er aan de hand is.

Wat gebeurt er met de iPhone 14 Plus?

We kunnen nu pas een kleine twee weken genieten van de iPhone 14 Plus. Sinds 7 oktober ligt hij in iedere winkel, en daarvoor was hij al een tijdje te pre-orderen. De iPhone 14 Max is de opvolger van de iPhone 13 mini, waarbij de verkoop ook al tegenviel. Om deze reden gooide Apple het dit jaar over een andere boeg. De mini verdween, en er kwam een Plus voor in de plaats.

The Information meldt Apple de productie van de iPhone 14 Plus onmiddellijk heeft gestopt. Ook de leveranciers van onderdelen zouden hun productie hebben verlaagd. Gaat de iPhone 14 Plus de iPhone 13 mini achterna?

iPhone 14 vs iPhone 13 vergelijking camera

Waarom de productie van de Plus is stopgezet

Het was al opvallend dat de iPhone 14 Plus enkele weken later dan de drie iPhone 14-modellen in de winkels lag. Dit zou komen door de moeilijke levering van de grotere schermen. The Information meldt dan ook dat inflatie en een vermindering van de koopkracht de grote redenen zijn waarom men niet warm wordt van de Plus.

Daarnaast is de prijs van de iPhone 14 Plus enigszins ongemakkelijk. Je koopt deze telefoon voor iets meer dan de ‘normale’ iPhone 14. Voor dat geld krijg je een groter display, maar er zijn verder geen andere verschillen. De mensen die honderd euro kunnen missen, leggen daar vaak nóg iets meer bij en landen dan al snel bij de iPhone 14 Pro. Deze heeft wél enorm veel verbeteringen ten opzichte van de iPhone 13 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

The Information meldt daarentegen wel dat Apple van plan is volgend jaar een iPhone 15 Plus-variant uit te brengen. Met name de uitstekende batterijduur van de iPhone 14 Plus is een groot pluspunt. Of de productie van de iPhone 14 Plus daadwerkelijk is stopgezet, komen we de komende tijd snel genoeg achter.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!