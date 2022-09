iPhone 14 (Plus) pre-order geopend: alle prijzen op een rij, wees er snel bij

Apple heeft de iPhone 14 (Plus) aangekondigd en de pre-order is nú van start gegaan! Wil je als een van de eersten de nieuwe iPhone in handen hebben, sla dan gelijk je slag!

iPhone 14 (Plus) pre-order

Een groter scherm, een langere accuduur en een betere frontcamera zijn slechts een handvol verbeteringen die Apple met de iPhone 14 (Plus) heeft doorgevoerd. Wil je die verbeteringen zo snel mogelijk in het echt ondervinden, dan raden we je aan om nu snel je pre-order te plaatsen. De iPhone 14 pre-order is vandaag, 14.00 uur Nederlandse tijd, van start gegaan.

Zoals altijd is niet duidelijk hoe groot de voorraad nieuwe iPhones is en het is niet ongebruikelijk dat de wachttijd snel gaat oplopen. Zeker bij de iPhone 14 Plus die toch al later gaat komen, is het zeker slim om er vroeg bij de zijn. Als je er op tijd bij bent, heb je de meeste kans dat je snel van je nieuwe iPhone kan genieten!

Zo heb je je nieuwe iPhone snel in huis

De levertijd van de nieuwe iPhone is niet alleen afhankelijk van wanneer je je pre-order plaatst, maar ook van het model dat je kiest. De ‘reguliere’ iPhone 14 wordt bij een tijdige bestelling via de voorverkoop geleverd op vrijdag 16 september. Kies je voor de Plus-versie, dan ontvang je die sowieso pas op vrijdag 7 oktober. Zoals gezegd verwachten wij een run op het grotere model, dus wees er in dat geval extra snel bij.

Naast het kiezen van je favoriete model is het ook zaak om te besluiten of je een los toestel wilt, of een met een abonnement. Daarom zetten we alle deals bij Nederlandse webshops voor je op een rij.

Groter scherm, betere frontcamera

Apple heeft bij de iPhone 14 (Plus) een aantal praktische verbeteringen doorgevoerd. Om te beginnen krijg je sowieso een scherm dat even groot of groter is dan bij de voorganger. De iPhone mini met 5,4 inch is er niet meer. Zodoende heb je nu de keuze tussen een scherm van 6,1 inch of van 6,7 inch.

Het grotere scherm van de iPhone 13 Plus betekent ruimte voor een grotere batterij. Daardoor is de accuduur dan ook verbetert. Apple geeft aan dat je nu 26 uur lang op een groot Super Retina XDR-scherm video’s kunt kijken. Dat is de langste accuduur in een iPhone ooit! Langer zelfs dan bij de iPhone 14 Pro Max. Wil je de iPhone met de beste accu, dan moet je voor de iPhone 14 Plus gaan.

De frontcamera van de iPhone 14 (Plus) heeft een groter diafragma gekregen (van f/2.2 naar f/1.9). Daarmee boek je betere resultaten bij slechte lichtomstandigheden. Bovendien ondersteunt de frontcamera nu éíndelijk autofocus. Dankzij een sensor ben je altijd scherp in beeld, hoe ver je ook van de selfie-camera zit of staat.

De prijs van de iPhone 14 begint bij 1019 euro, de 14 Pro Max kost minimaal 1169 euro. Wil je nog meer weten over de nieuwe iPhone 14 (Plus)? Houd iPhoned in de gaten, want de komende weken publiceren we uitgebreide reviews van alle nieuwe iPhone 14-modellen.