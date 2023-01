‘Dit iPhone 14-model is de grootste iPhone-flop ooit’

Apple introduceerde in september vier iPhone 14-modellen. Eén daarvan valt op als het om de verkoopcijfers gaat – in negatieve zin. Het zou de slechtst verkopende telefoon zijn die Apple ooit heeft uitgebracht.

Grootste iPhone-flop

Apple domineert al jaren de lijst van de populairste smartphones en maakt geweldige telefoons. Maar af en toe zit er een minder Apple’tje tussen en is het eerder een mispeer.

Neem de iPhone 5c uit 2013, een model dat vaak wordt beschouwd als de grootste iPhone-flop aller tijden. De telefoon was een goedkopere, kleurrijke tegenhanger van de iPhone 5s. De specificaties waren prima, maar hij was gemaakt van plastic en het prijsverschil met de 5s was klein. De verkoopcijfers waren ronduit teleurstellend.

iPhone 14 Plus

Van bronnen uit de retail hebben we vernomen dat Apple nu een telefoon in de line-up heeft die zo mogelijk nog slechter verkoopt: de iPhone 14 Plus. Het toestel verving de tegenvallende iPhone mini, maar lijkt een grotere commerciële mislukking te zijn.

De slechte verkoop van de iPhone 14 Plus is niet te wijten aan de specificaties. De chip is snel, het oled-scherm hoogwaardig en de camera doet weinig onder voor zijn Pro-broer. En nee: hij is ook niet gemaakt van plastic.

Waarom is de iPhone 14 Plus een flop?

Dat de iPhone 14 Plus een wereldwijde flop lijkt te zijn, heeft waarschijnlijk vooral te maken met de prijs. Het 6,7-inch toestel kost 1169 euro. Leg je er 160 euro bij, dan heb je al een iPhone 14 Pro, en die heeft behoorlijk wat extra functies.

Voor de relatief kleine meerprijs heb je onder meer een 48-megapixelcamera, A16-chip, het Dynamic Island, de macrolens en een ProMotion-scherm dat het beeld sneller ververst. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus kregen weinig vernieuwingen en zijn bijna identiek aan de iPhone 13 (mini).

Geef je liever geen 1326 euro uit voor het Pro-model, dan vind je prijs van de iPhone 14 Plus waarschijnlijk ook te hoog. Je zal dan eerder gaan voor een iPhone 14 of een iPhone 13 (Pro). En zo heeft de iPhone 14 Plus weinig bestaansrecht.

In onze iPhone 14 review en iPhone 14 Pro review lees je uitgebreid over onze bevindingen van de telefoons. Check ook de iPhone 14 prijsvergelijker om te zien waar het toestel het voordeligst is.