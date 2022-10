iPhone 14 Plus is nu te koop: hier vind je de beste deals

Eindelijk! De iPhone 14 Plus is nu officieel te koop in Nederland en iPhoned heeft de beste deals voor je op een rij gezet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Plus: officieel te koop in Nederland

Alle modellen van de nieuwe iPhone 14 zijn op 7 september aangekondigd tijdens het Apple-event. Opvallend was dat Apple deze keer geen iPhone 14 mini heeft laten zien, maar in plaats daarvan met een iPhone 14 Plus kwam.

De iPhone 14, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max waren al langer te koop, maar nu kun je ook de iPhone 14 Plus eindelijk aanschaffen en het mooie is: wij hebben de beste deals voor je op een rij gezet.

Heb je nog geen iPhone 14, maar ben je dus wel op zoek? Dan is misschien de iPhone 14 Plus wel de iPhone voor jou! De iPhone 14 Plus is eigenlijk een grotere versie van de iPhone 14. Je kunt hem misschien zelfs een beetje zien als een soort instapversie van de iPhone 14 Pro Max.

Er zijn in totaal vier iPhone 14-modellen. Twee versies hebben een scherm van 6,1 inch en twee versies met 6,7 inch. Dit zijn ze:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 14 (Plus) is op veel vlakken (iets) beter dan de iPhone 13, maar er zijn geen revolutionaire stappen gemaakt. Je krijgt bij de iPhone 14 Plus bijvoorbeeld geen Dynamic Island of de 48-megapixel camera.

Maar wanneer je die functies toch niet belangrijk vindt, maar wel een groot scherm, dan is de iPhone 14 Plus de smartphone voor jou. Want het grotere toestel betekent ook dat de accu een stuk krachtiger is. Daarnaast krijg je ook alle voordelen van de iPhone 14. Zo heeft de iPhone 14 Plus onder andere een betere camera, crashdetectie en satellietfunctie.

Lees meer: iPhone 14 vs iPhone 14 Plus – dit zijn de belangrijkste verschillen

Volgens Apple gaat elke iPhone 14-batterij (meer dan) een hele dag mee. Maar Apple zegt dat de nieuwe iPhone 14 Plus de beste batterijduur ooit van een standaard-iPhone heeft.

iPhone 14 : 20 uur video’s kijken

: 20 uur video’s kijken iPhone 14 Plus : 26 uur video’s kijken

: 26 uur video’s kijken iPhone 14 Pro : 23 uur video’s kijken

: 23 uur video’s kijken iPhone 14 Pro Max: 29 uur video’s kijken

Je krijgt dus een betere accuduur dan de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro. Daarnaast krijg je een iPhone met het grotere scherm van de Pro-modellen.

iPhone 14 Plus kopen

Wil je de iPhone 14 Plus kopen? We hebben de webshops waar je terecht kunt in Nederland al voor je op een rij gezet. Hier vind je de beste iPhone 14 Plus-deals.

iPhone 14 Plus kopen bij Mediamarkt

iPhone 14 Plus kopen bij Belsimpel

iPhone 14 Plus kopen bij Bol.com

iPhone 14 Plus kopen bij Mobiel.nl

iPhone 14 Plus kopen bij Amac

Wil je liever een iPhone 14 Plus met abonnement? Ook daarvoor hebben we de beste iPhone 14 Plus-deals al voor je opgezocht.

iPhone 14 Plus met abonnement bij KPN

iPhone 14 Plus met abonnement bij T-Mobile

iPhone 14 Plus met abonnement bij Tele2

iPhone 14 Plus met abonnement bij Vodafone

iPhone 14 Plus met abonnement bij Belsimpel

iPhone 14 Plus met abonnement bij Mobiel.nl

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.