Apple heeft naam van ‘iPhone 14 Max’ op het laatste moment gewijzigd

Kort voordat Apple de iPhone 14 Plus introduceerde, werd duidelijk dat de naam van de 6,7-inch versie toch geen iPhone 14 Max ging worden. Nu blijkt dat Apple pas vrij laat heeft besloten om de naamsverandering door te voeren.

iPhone 14 Plus was eerst iPhone 14 Max

Op de website van Apple wordt maar liefst drie keer met de naam iPhone 14 Max gerefereerd aan de smartphone die uiteindelijk de iPhone 14 Plus ging heten. Dat is natuurlijk geen toeval.

1. Bestandsnaam op de overzichtspagina

De eerste keer is terug te vinden op Apple’s overzichtspagina waarop je alle iPhones ziet staan. De naam is daar terug te vinden in een bestandsnaam. Als je de foto van de iPhone 14 Plus opslaat, zie je dat de bestandsnaam iPhone-14-max-colors is.

2. In de newsroom van Apple

De tweede keer dat de naam wordt gebruikt, is in de Newsroom van Apple. De naam iPhone 14 Max staat hier in de alt-tag van de afbeelding. Dit label is eigenlijk voor blinden en slechtzienden, die de tekst kunnen laten voorlezen zodat ze weten wat er op de afbeelding staat.

3. Website met normen en richtlijnen voor iPhones

De derde clue is te vinden op de pagina met conformiteitsverklaringen van Apple. Dit zijn verklaringen dat producten voldoen aan bepaalde normen en richtlijnen. Ook hier wordt het toestel aangeduid als iPhone 14 Max. Het serienummer (A2886) dat wordt genoemd is hetzelfde nummer dat bij de iPhone 14 Plus hoort.

Waarom dan toch iPhone 14 Plus?

De reden waarom Apple de iPhone 14 Plus naam nog zo laat heeft aangepast, is niet helemaal duidelijk. Misschien was het om verwarring voor te zijn. De toevoeging ‘Max’ verwijst namelijk al vrij lang naar de grote toestellen. Maar dat waren altijd de Pro-modellen. Door de Plus in de naam is er een duidelijker verschil tussen de iPhone 14 Plus en de iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus kopen

Ben je van plan om een iPhone 14 Plus aan te schaffen? Bekijk dan in ieder geval onze iPhone 14 Plus-prijsvergelijker! Dan heb je altijd de beste prijs te pakken!

