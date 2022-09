iPhone 14 (Plus) krijgt verbeterde versie van A15-chip

Zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus krijgen de verbeterde versie van de A15-chip. Maar hoeveel beter is deze chip precies?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 (Plus) krijgt verbeterde A15-chip

Volgens een gerucht van de Wall Street Journal krijgt de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus een verbeterde A15-chip. Dit is dezelfde chipserie die ook in de iPhone 13 zit. Sterker nog: de iPhone 14 (Plus) krijgt dezelfde A15-chip als de iPhone 13 Pro. Deze chip heeft vijf grafische kernen en is 25 procent sneller dan de A15 die in de standaard iPhone 13 zit.

De snelheidswinst die je met deze chip gaat krijgen zit alleen in de grafische mogelijkheden van de iPhone 14 (Plus). De chip heeft verder dezelfde specificaties als die in de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro (Max) krijgt A16-chip

Ming-Chi Kuo zei al in maart van dit jaar dat alleen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max een de nieuwe A16-chip gaan krijgen. Dit is de eerste keer dat tijdens de release van een nieuwe iPhone alleen de Pro-modellen de nieuwste chip krijgen. Dit gaat dus voor meer differentiatie tussen de iPhone-modellen zorgen.

iPhone 14: dit kun je verwachten

Op 7 september is het eindelijk zover. Apple gaat dan de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max uitbrengen. Vooral de Pro-modellen krijgen een paar toffe nieuwe features, zoals een always-on display. Daarnaast verdwijnt de notch (de zwarte inkeping bovenaan het scherm) en die wordt vervangen door twee gaatjes. Ook krijgt de iPhone 14 Pro de gloednieuwe A16-chip (en niet de A15-chip, zoals de iPhone 14 Plus).

Lees meer: iPhone 14 Pro krijgt twee gaatjes in scherm, maar anders dan je denkt

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.