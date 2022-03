iPhone 14-ontwerp is al gelekt (en maakt je vast niet blij)

In het najaar verschijnen opnieuw vier nieuwe iPhone-modellen. Bij de twee basisversies – de iPhone 14 en iPhone 14 Max – lijkt Apple nauwelijks te sleutelen aan het design. Dit laten gelekte CAD-renders van het iPhone 14-ontwerp zien.

iPhone 14-ontwerp

Eerder deze week doken er renders van de iPhone 14 Pro op, die eerdere geruchten bevestigen: de kenmerkende inkeping aan de bovenkant van het scherm verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen een klein rond cameragat en een pilvormige uitsparing.

Nu zijn er door MySmartPrice soortgelijke renders gedeeld van de goedkopere iPhone 14 (Max). En helaas bevestigen ook deze afbeeldingen eerdere geruchten: aan het ontwerp van de reguliere iPhone 14 verandert nauwelijks iets.

Aan de bovenkant van de iPhone 14 (Max) prijkt nog steeds de notch, waarin Apple onder meer de selfiecamera en het TrueDepth-systeem voor Face ID huisvest. Die inkeping lijkt even groot te zijn als bij de iPhone 13 (mini), die Apple in september 2021 uitbracht.

Subtiele verschillen

Verandert er dan helemaal niets? MysmartPrice merkt op dat de camera aan de achterkant ‘een kleine opfrisbeurt’ heeft gekregen en ‘een dikker glazen frame rond de module lijkt te hebben’. Het zijn echter subtiele veranderingen.

De website zegt de CAD-renders via een insider te hebben ontvangen. Het komt vaak voor dat dit soort schetsen vroegtijdig lekken. Ze zijn bedoeld voor hoesjesmakers, zodat zij vóór de iPhone-lancering passende cases kunnen fabriceren. De website heeft echter nog geen noemenswaardige staat van dienst als het om Apple-geruchten gaat, dus het is onduidelijk hoe betrouwbaar de tekeningen zijn.

iPhone 14-geruchten

Hoewel de lancering van de iPhone 14 nog ver weg is, weten we al vrij veel over de toekomstige iPhones. Apple zou er zoals gezegd vier onthullen. Het mini-model verdwijnt en daarvoor in de plaats komt er een iPhone 14 Max, die net als de Pro Max een scherm van 6,7 inch heeft. Het schermdiagonaal van de regulier iPhone 14 is wederom 6,1 inch.

Daarnaast komt Apple met een 6,1-inch iPhone 14 Pro en 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. Die zijn een stuk spectaculairder dan de reguliere iPhones. Niet alleen het ontwerp verandert, maar Apple voorziet het nieuwe vlaggenschip ook van een verbluffende 48 MP-camera.

