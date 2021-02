Qualcomm heeft de Snapdragon X65 gepresenteerd, ‘s werelds eerste modem dat internetsnelheden van 10 gigabit per seconde aankan. Waarschijnlijk wordt dit het modem van de iPhone 14, die in 2022 verschijnt.

Qualcomm presenteert waarschijnlijke iPhone 14-modem

Een modem zorgt ervoor dat smartphones draadloos kunnen internetten. Omdat Qualcomm momenteel de vaste modemleverancier van Apple is, lijkt het waarschijnlijk dat de Snapdragon X65 naar een toekomstige iPhone komt. Het 5G-model valt vooral op vanwege de hoge internetsnelheid.

De Snapdragon X65 kan snelheden van 10 gigabit per seconde aan en dat is een record. De voorganger, het X60-modem, kan namelijk ‘slechts’ met 7.6 gigabit per seconde overweg. Meerdere geruchten claimen dat de iPhone 13 vermoedelijk met de X60 worden uitgerust. Indien dit klopt is het zeer aannemelijk dat de iPhone 14, die in het najaar van 2022 moet verschijnen, het Snapdragon X65-modem aan boord heeft.

Het kersverse Snapdragon-modem van Qualcomm is niet alleen sneller, maar heeft ook andere voordelen. De chip heeft bijvoorbeeld een beter bereik. Hierdoor heb je (in theorie) een stabieler signaal op je smartphone. Ook is het vermeende iPhone 14-modem energiezuiniger. Zodoende gaat de batterij langer mee. Tot slot beschikt het X65-modem over bredere ondersteuning voor 5G. Zo kun je in meer landen gebruikmaken van het snelle, nieuwe internet.

Qualcomm is iPhone-modemleverancier

Qualcomm is een bekende naam in de smartphonewereld. De chipfabrikant levert onder meer processors aan Apple-aartsrivaal Samsung. Het bedrijf uit Cupertino maakt haar eigen chips, maar neemt wel modems af van Qualcomm. De twee bedrijven sloten hierover in 2019 een meerjarige overeenkomst.

De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoonserie met modems van Qualcomm. De X55-chip zorgt ervoor dat je onderweg kunt internetten op een iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max. Volgens geruchten werkt Apple achter de schermen aan een eigen modem. Het bedrijf zou minder afhankelijk van toeleveranciers willen worden.

