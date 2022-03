iPhone 14: deze modellen kun je straks verwachten (en eentje niet)

Als het goed krijgen we later dit jaar de iPhone 14 al te zien. Aan de hand van verschillende geruchten weten we al aardig wat over het nieuwe toestel. Deze modellen van de iPhone 14 kun je straks verwachten (en eentje niet).

iPhone 14: modellen die je kunt verwachten

Er komen straks waarschijnlijk vier modellen van de iPhone 14: een iPhone 14, een iPhone 14 Max, een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max. Deze keer komt er geen kleine iPhone 14 mini. De iPhone 14 komt er in de maten 6,1 inch en 6,7 inch. De line-up ziet er dan als volgt uit:

iPhone 14 (6,1 inch)

iPhone 14 Max (6,7 inch)

iPhone 14 Pro (6,1 inch)

iPhone 14 Pro Max (6,7 inch)

Wel of geen notch

De iPhone 14 en de iPhone 14 Max houden waarschijnlijk de notch (de zwarte balk bovenaan het scherm). Bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max gaat er wel iets veranderen. Volgens geruchten wil Apple bij deze iPhone 14-modellen af van de inkeping. Daarvoor in de plaats komen er waarschijnlijk twee uitsparingen. Allereerst is er een cameragat waarin Apple de selfie-camera verstopt. Daarnaast komt een pilvormige uitsparing voor Face ID.

Nieuwe chip: maar niet voor alle iPhone 14-modellen

Daarnaast krijgen de twee Pro iPhone 14-modellen een gloednieuwe chip. De ‘normale’ iPhone 14 en iPhone 14 Max krijgen dezelfde A15-chip die ook in de iPhone 13 zit. Belangrijk om te weten is dat Apple twee varianten van deze chip heeft. De versie in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro max heeft een extra GPU-core en 6GB werkgeheugen.

Het is daarom heel goed mogelijk dat Apple de snellere versie van de A15-chip in de modellen van de iPhone 14 en iPhone 14 Max gaat gebruiken. Het zou zelfs mogelijk zijn dat Apple de chip nog gaat hernoemen, naar bijvoorbeeld ‘A15X’.

Dat heeft het bedrijf namelijk eerder gedaan met de A12Z-chip in de iPad Pro 2020. Deze chip is eigenlijk een A12X met een extra GPU-core.

Ook de Apple Watch Series 7 heeft in principe dezelfde chip als de Apple Watch Series 6, maar ze heten anders (Apple S7 en Apple S6) door kleine aanpassingen die gedaan zijn op de chip.

