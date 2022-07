Waarom Apple dit najaar tóch een iPhone 14 mini moet uitbrengen

De geruchten lijken het te bevestigen. Er komt geen iPhone 14 mini op de markt. In dit artikel leggen we je uit waarom wij vinden dat Apple die keuze misschien nog eens moet heroverwegen.

‘Geen iPhone 14 mini in het najaar van 2022’

We hoorden de afgelopen maanden dat de iPhone 14 mini de line-up van nieuwe toestellen niet heeft gehaald. Vele bronnen melden dat sinds de iPhone 12 de mini-variant van Apple’s telefoon slecht verkoopt. De iPhone 13 mini zou dan de laatste 5,4-inch iPhone zijn.

Dit vinden we slecht nieuws. De iPhone 14 mini zou in theorie dan misschien niet zo goed verkopen, er zijn genoeg mensen die zweren bij kleine telefoons.

Waarom een klein vlaggenschip geen slecht idee is

Na de vermeende matige verkoop van de iPhone 13 mini, zal Apple volgens vele geruchten dit jaar naar verluidt nog een tweede grotere iPhone aanbieden. We kennen al de 6,1-inch iPhone 14 en de 6,1-inch iPhone 14 Pro. Naast de iPhone 14 Pro Max komt er dus nog een ‘gewone’ 6,7-inch iPhone 14 Max. We missen dus het mini-model. Om de onderstaande drie redenen vinden wij dat jammer.

1. Een mini past in je broekzak en is (soms) fijner in gebruik

Laten we beginnen met de meest overduidelijke; een iPhone 14 mini past in (vrijwel) iedereens broekzak. Met enkel modellen van 6,1 inch of groter (dat is dus bijna 15 centimeter hoog) weet je bijna zeker dat er een deel van je telefoon uit je broekzak gaat steken. Dit is al helemaal het geval bij vrouwenbroeken, die over het algemeen kleinere zakken hebben. Ideaal voor zakkenrollers.

Daarnaast hoeft ook niet iedereen met een ‘monster’ van een telefoon in zijn broekzak rond te lopen. Een portemonnee en een paar sleutels zorgen al genoeg voor het extra gewicht dat je iedere dag met je mee moet zeulen.

Daarbovenop heeft ook niet iedereen even lange vingers. Aangezien het de vuistregel is dat je je telefoon met één hand moet kunnen bedienen, is het aan de fabrikant om dit dan ook te verwezenlijken. Als je duim nét iets kleiner is dan de gemiddelde duim, moet bij het naar beneden halen van het bedieningspaneel net iets te veel moeite doen. Bij intensief gebruik voelt dit al snel aan als een potje duimworstelen.

2. Een iPhone 14 mini kan hét instapmodel zijn qua prijs

De iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini waren de goedkoopste van de vier vlaggenschepen van hun jaar. Ze bleken een stuk duurder dan het SE-model, maar hebben daartegenover wel een vernieuwd design. Voor een kleinere prijs kun je dus alsnog genieten van de beste specificaties (op een groot ProMotion-scherm na dan), maar betaal je niet de hoofdprijs.

In andere woorden: sommige fans van Apple willen wel graag het beste van het beste, maar kunnen dat simpelweg niet betalen. De 200/300 euro goedkopere variant van de vlaggenschepen, zijn voor sommigen dé uitkomst.

Tel daarbij op dat de gehele iPhone 14-serie dit najaar waarschijnlijk qua prijs vies tegenvalt. Leveringsproblemen, hoge gasprijzen en de nasleep van corona zorgen ervoor dat de iPhone 14 waarschijnlijk duurder wordt dan de voorgangers. Des te meer is het logisch dat er een goedkoper vlaggenschip op de markt komt.

3. De iPhone SE 2022 viel (een beetje) tegen

Hoewel de iPhone SE 2022 begin dit jaar met veel spektakel door Apple werd aangekondigd, moeten we zeggen dat deze bugdettelefoon na vele tests toch een beetje voor een nare nasmaak heeft gezorgd. Ja het klopt, de telefoon is compact én heeft de beste specificaties. Toch struikelen we na een krap half jaar nog steeds over het verouderde design.

Sterker nog, de telefoon is bij onze redactie gereduceerd tot iOS 16-bèta-testtelefoon. Een nieuwe iPhone 14 mini zou dit gat enigszins opvullen. Volgens ons is het echter waarschijnlijker dat Apple in het voorjaar van 2023 een nieuwe, goedkopere iPhone introduceert die de iPhone SE 2022 met een modern ontwerp vervangt. In dat geval zijn wij ook dik tevreden.

