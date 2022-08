Gerucht: komt er dit jaar toch nog een iPhone 14 mini?

Volgens een gerucht gaat er in september toch nog een iPhone 14 mini komen. Maar alles wijst erop dat de iPhone 13 mini eigenlijk de laatste mini-iPhone was. iPhoned vertelt wat je moet weten.

Gerucht: de iPhone 14 mini komt er toch?

Hoop je dat Apple toch nog met een iPhone 14 mini gaat komen? Dan hebben we een héél klein beetje hoop voor je. Volgens een gerucht gaat er misschien toch nog een iPhone 14 mini verschijnen.

Dit is te lezen op de website 91Mobiles. In het bericht staat dat Apple’s grootste distributeur in Azië zich klaarmaakt om de nieuwe modellen van de iPhone 14 en de iPad te lanceren. In de tekst staat ook een lijstje met alle iPhones die Apple op 7 september gaat tonen. Opvallend is dat er in de korte opsomming ook een iPhone 14 mini te vinden is. Dit wekt de indruk dat er dit jaar toch een iPhone 14 mini gaat komen.

iPhone 13 mini was geen verkoopsucces

De iPhone 13 mini was niet echt een hit voor Apple. Ook met de iPhone 12 mini ging het niet zo heel goed. Daarnaast zegt betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo dat Apple toch écht niet met een iPhone 14 mini gaat komen. Daarom is het gerucht dat er een iPhone 14 mini verschijnt waarschijnlijk niet waar.

Stiekem vinden we het best jammer als dit gerucht over de iPhone 14 mini niet blijkt te kloppen. We hebben al eerder gezegd waarom Apple tóch een iPhone 14 mini moet uitbrengen. Niet iedereen wilt een grote iPhone of het verouderde uiterlijk van de iPhone SE 2022.

Kleinste iPhones: iPhone 13 mini en iPhone SE 2022

Wanneer je nu een kleine iPhone wilt, ben je dus aangewezen op de iPhone 13 mini of de iPhone SE 2022. Beide toestellen hebben Apple’s nieuwste chip (de A15 Bionic). Hieronder lees je meer over de belangrijkste verschillen tussen Apple’s kleinste iPhones.

