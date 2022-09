iPhone 14 mini is er niet: dit is het beste alternatief

Apple introduceerde onlangs de iPhone 14. Er ontbrak echter een nieuwe ‘mini’. In dit artikel vertellen we wat het beste Apple-alternatief is voor de ontbrekende iPhone 14 mini.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom Apple geen ‘mini’ iPhone lanceerde

Wij vinden het enorm jammer, maar dit jaar krijgen we geen iPhone 14 mini. De reden is duidelijk: de iPhone 13 mini was geen hit voor Apple. Daarvoor ging het met de iPhone 12 mini ook al niet zo heel goed.

In plaats daarvan lanceerde Apple op 7 september de iPhone 14 Plus. Dit is een grotere telefoon dan de normale iPhone 14. Maar, wat als je enorme fan bent van een kleine telefoon én van Apple? Dan is er gelukkig een goed alternatief!

Bijna 1-op-1: iPhone 13 mini is een uitstekend alternatief

Als we eerlijk zijn heeft de standaard iPhone 14 niet echt grote vernieuwingen. Daarvoor moet je echt bij de iPhone 14 Pro zijn. De standaard iPhone 14 is weer nét wat sneller, heeft een iets betere camera en heeft een langere accuduur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aan de andere kant is bij het display niet veel veranderd. De iPhone 14 zit nog steeds in hetzelfde jasje als de iPhone 13. Daarnaast heeft hij ook nog steeds dezelfde cameralenzen.

Als je dus heel graag een kleine iPhone wilt kopen, is de iPhone 13 mini een prima alternatief voor de iPhone 14 mini! Het grote voordeel is dat je anno 2022 niet meer de hoofdprijs voor deze telefoon betaalt.

iPhone SE 2022 en iPhone 12 mini op de tweede plaats

De iPhone 13 mini is eigenlijk slechts een fractie beter dan de iPhone 12 mini. Daarom is ook deze iPhone een goede keuze voor een mini-toestel. Niet alleen voor het formaat, maar ook voor de prijs van dit toestel heb je geen hele diepe zakken nodig.

Lees meer: iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini – wat is er veranderd?

Ook de budgettelefoon van Apple (de iPhone SE 2022) is klein van aard. Hoewel dit toestel onlangs duurder is geworden, is ook dit toestel een goed alternatief voor de ontbrekende iPhone 14 mini. Vergeet niet: hoewel in deze telefoon dezelfde recente chipset zit als in de iPhone 13, is het design wel sterk verouderd. Voor een modern en klein ontwerp moet je toch echt bij de iPhone 13 mini zijn.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws of de beste deals?? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!