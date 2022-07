iPhone 14 Max mogelijk vertraagd: productie niet op schema

Dit jaar lanceert Apple een grote iPhone die geen ‘Pro’-model is: de 6,7-inch iPhone 14 Max. Problemen in de toeleveringsketen zorgen dat de iPhone mogelijk later verschijnt dan verwacht.

Productieproblemen

De betrouwbare display-analist Ross Young schrijft op Twitter dat de productie van de iPhone 14 Max achterloopt op schema. De zendingen voor de schermen zouden ver achterblijven. De gegevens van Young zijn gebaseerd op informatie over de toeleveringsketen tot de maand augustus.

Young voegt daaraan toe dat de leveringsvolumes voor de iPhone 14 Pro Max meer dan drie keer hoger zijn dan de aantallen voor de iPhone 14 Max. De schermgrootte van dit toestel is 6,7 inch – net zoals de goedkopere iPhone 14 Max heeft.

De 14 Max en de 14 Pro Max zullen dus dezelfde schermgroottes hebben, maar de panelen verschillen van elkaar. De iPhone 14 Max biedt geen ondersteuning voor ProMotion. Dit is een techniek waarbij het scherm een adaptieve verversingssnelheid heeft, tot 120 Hz.

iPhone 14 Max vertraagd?

Of de iPhone 14 Max vertraging oploopt, is nog maar de vraag. Eerder meldde de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo dat, hoewel de productie van de iPhone 14 Max achterloopt op schema, de situatie ‘onder controle’ is. Kuo meldde dit echter in de maand mei, na productieproblemen als gevolg van de coronamaatrdegelen in China. De situatie kan nu ander zijn.

In ieder geval bestaat er een kans dat de iPhone 14 Max na de lancering beperkt leverbaar is, of pas op een later moment wordt bezorgd. Naar alle waarschijnlijkheid presenteert Apple de iPhone 14-serie in september. Loopt alles volgens schema, dan zijn ze in dezelfde maand nog te koop.

De verwachting is dat de iPhone 14 Max gewild is; hij heeft het grootste scherm, maar in tegenstelling tot de iPhone 14 Pro Max betaal je niet de hoofdprijs. We denken dat Apple er zo’n 1009 euro voor vraagt. Bij de iPhone 14 Pro Max is dat naar verwachting 1359 euro.

