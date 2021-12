‘iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden ontwerp met notch’

Terwijl de meeste Android-fabrikanten intussen zijn afgestapt van de notch, heeft de iPhone nog steeds een hap uit het scherm. En ook bij de iPhone 14 en iPhone 14 Max zien we de veelbesproken inkeping weer terug, melden verschillende bronnen.

iPhone 14 met notch

Alles wijst erop dat tenminste één iPhone in 2022 een nieuw ontwerp krijgt. Het zou gaan om een zogeheten punch-hole design, waarbij de notch verdwijnt en de camera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm. De sensoren voor Face ID worden waarschijnlijk onder het display geplaatst.

Volgens verschillende bronnen – waaronder de betrouwbare Ming-Chi Kuo en het Koreaanse The Elec – is de grote ontwerpwijziging er alleen voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dit betekent dat de twee goedkopere modellen (de iPhone 14 en iPhone 14 Max) een ontwerp hebben met een notch.

Toch verandert er iets belangrijks bij de twee goedkopere modellen. Het mini-model (5,4-inch) verdwijnt en daar komt een Max-versie (6,7-inch) voor terug, die even groot is als de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 12 mini en iPhone 13 mini stelden namelijk teleur in de verkoop, waardoor Apple weer inzet op een groter maatje.

Of toch vier iPhone 14-modellen met notch?

We sluiten overigens niet uit dat alle iPhone 14-modellen – inclusief de Pro-iPhones – een ontwerp krijgen met een notch. Om het nieuwe punch-hole ontwerp mogelijk te maken, moet Apple de Face ID-componenten onder het scherm plaatsen. Dit is een uitdagende opgave, aangezien het systeem door de pixels van het scherm gezichten moet scannen, zonder daarbij de weergave te verstoren. Het is de vraag of de techniek er op tijd klaar voor is.

In plaats daarvan kan Apple uitwijken naar een vingerafdrukscanner onder het scherm – iets waar meerdere Android-fabrikanten al in zijn geslaagd. Dit brengt minder uitdagingen met zich mee, maar het is onwaarschijnlijk dat Touch ID de enige biometrische beveiliging wordt van de Pro-iPhones. Face ID is veel veiliger, dus de vingerafdrukscanner zou een stap terug betekenen.

Slaagt Apple er niet in om Face ID onder het scherm te huisvesten, dan verandert er wellicht dus weinig aan het ontwerp van de iPhone 14 (Pro). In de komende maanden horen we waarschijnlijk meer geruchten over de plannen van Apple.